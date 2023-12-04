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Россия готовится устроить очередную войну: ISW назвали страну

Россия может провести новую "гибридную войну" в европейской стране, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу Молдовы могли стать сигналом для возобновления процессов дестабилизации в стране и начала "гибридной войны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет "Институт изучения войны".

Россия готовится устроить очередную войну: ISW назвали страну

Лидер Гагаузии Евгения Гуцул. Фото из открытых источников

Сергей Лавров, выступая на саммите ОБСЕ, назвал Молдову "следующей жертвой" в противостоянии России и Западу. В Молдове отреагировали на такие слова и указали, что это часть враждебных действий Кремля.


Однако, вероятно, такие заявления Лаврова могли спровоцировать активные действия пророссийских представителей в Молдове. ISW отметили, что лидер Гагаузии Евгения Гуцул обвинила Молдову в блокировании газа для региона. Гуцул утверждает, что Молдова игнорирует призывы жителей Гагаузии снабдить их дешевым турецким газом. Однако руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан объясняет, что у них нет возможности блокировать поставки газа на границе с Гагаузией.

"Россия провела вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года, и Россия может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине", — заключают аналитики ISW.

Следует отметить, что президент Молдовы Майя Санду отклонила просьбу Гуцула занять должность в Кабмине, ведь Евгения Гуцул входит в недавно запрещенную партию Молдовы "Шор". Именно эта партия организовывала пророссийские протесты, а некоторые ее члены пытались вербовать молдавских добровольцев для войны в Украине на стороне РФ.

Гагаузия – автономная территория в Молдове, где более 50% населения составляют гагаузы. Несмотря на то, что в регионе есть три официальных языка, однако в обществе и образовательной сфере преимущество имеет русский язык.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове назвали крайний срок вступления в ЕС.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-2-2023
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