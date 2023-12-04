Россия готовится устроить очередную войну: ISW назвали страну

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу Молдовы могли стать сигналом для возобновления процессов дестабилизации в стране и начала "гибридной войны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет "Институт изучения войны".



Лидер Гагаузии Евгения Гуцул. Фото из открытых источников

Сергей Лавров, выступая на саммите ОБСЕ, назвал Молдову "следующей жертвой" в противостоянии России и Западу. В Молдове отреагировали на такие слова и указали, что это часть враждебных действий Кремля.

Однако, вероятно, такие заявления Лаврова могли спровоцировать активные действия пророссийских представителей в Молдове. ISW отметили, что лидер Гагаузии Евгения Гуцул обвинила Молдову в блокировании газа для региона. Гуцул утверждает, что Молдова игнорирует призывы жителей Гагаузии снабдить их дешевым турецким газом. Однако руководитель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан объясняет, что у них нет возможности блокировать поставки газа на границе с Гагаузией.

"Россия провела вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года, и Россия может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине", — заключают аналитики ISW.

Следует отметить, что президент Молдовы Майя Санду отклонила просьбу Гуцула занять должность в Кабмине, ведь Евгения Гуцул входит в недавно запрещенную партию Молдовы "Шор". Именно эта партия организовывала пророссийские протесты, а некоторые ее члены пытались вербовать молдавских добровольцев для войны в Украине на стороне РФ.

Гагаузия – автономная территория в Молдове, где более 50% населения составляют гагаузы. Несмотря на то, что в регионе есть три официальных языка, однако в обществе и образовательной сфере преимущество имеет русский язык.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы.

Также "Комментарии" писали, что в Молдове назвали крайний срок вступления в ЕС.