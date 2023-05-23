Россия возмущена демонстрацией силы: крупнейший авианосец США направляется в Европу

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Slava Kot
Посольство России в Норвегии критикует визит американского авианосца USS General Форд в Норвегию и указывает, что это "вредная демонстрация силы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Авианосец США USS General Ford следует в Европу. Фото из открытых источников
На этой неделе самый крупный и новейший американский авианосец USS General Ford должен пришвартоваться в столице Норвегии. На визит военного корабля США отреагировал представитель российского посольства в Норвегии Тимур Чеканов.
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Атомный корабль USS General Ford в начале мая покинул военную базу в Норфолке и начал свою первую миссию после тестовых плаваний осенью 2022 года. Несмотря на заявления российских представителей, Норвегия положительно реагирует на американский авианосец.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире военный корабль начал свою миссию к берегам Европы.
Также "Комментарии" писали о том, что норвежцев шокировало движение колонны россиян на их острове Шпицберген. Россияне решили с машинами, снегоходами, вертолетами и другой техникой проехаться по параду до 9 мая по главной улице одного из городов норвежского острова.
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