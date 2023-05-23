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Россия возмущена демонстрацией силы: крупнейший авианосец США направляется в Европу

Авианосец США USS General Ford получил свою первую миссию и направляется в Европу. Это вызвало отрицательную реакцию у русского посла.

сегодня, 18:18
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Автор:

Slava Kot

Посольство России в Норвегии критикует визит американского авианосца USS General Форд в Норвегию и указывает, что это "вредная демонстрация силы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Россия возмущена демонстрацией силы: крупнейший авианосец США направляется в Европу

Авианосец США USS General Ford следует в Европу. Фото из открытых источников

На этой неделе самый крупный и новейший американский авианосец USS General Ford должен пришвартоваться в столице Норвегии. На визит военного корабля США отреагировал представитель российского посольства в Норвегии Тимур Чеканов.


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"На Севере нет вопросов, требующих военного решения, ни проблем, требующих внешнего вмешательства. Учитывая, что Осло признает, что Россия не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, такие демонстрации силы выглядят нелогичными и вредными", — заявил русский дипломат.

Атомный корабль USS General Ford в начале мая покинул военную базу в Норфолке и начал свою первую миссию после тестовых плаваний осенью 2022 года. Несмотря на заявления российских представителей, Норвегия положительно реагирует на американский авианосец.

"Тот факт, что новый авианосец сейчас совершает свой первый визит в норвежские воды, очень позитивен для нашего сотрудничества с американцами", — сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самый большой в мире военный корабль начал свою миссию к берегам Европы.

Также "Комментарии" писали о том, что норвежцев шокировало движение колонны россиян на их острове Шпицберген. Россияне решили с машинами, снегоходами, вертолетами и другой техникой проехаться по параду до 9 мая по главной улице одного из городов норвежского острова.



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Источник: https://www.theguardian.com
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