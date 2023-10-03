Россия заинтересована в новом конфликте: детали

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Slava Kot
Путин заинтересован в новом конфликте. Фото из открытых источников
Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине и подорвать доверие к НАТО и США, таким образом, Россия заинтересована в новом конфликте между Сербией и Косово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".
Новые волнения между косоварами и сербами возникли на прошлой неделе. В северной части Косово рядом с Сербией 30 человек напали на полицейских. В результате драки погибли четыре человека: один правоохранитель и трое нападающих.
Министр внутренних дел Косово Целал Свечла обвинил в схватке сербские власти, а также подчеркнул, что ведомство собирается выяснить возможную причастность России к инциденту. Как оказалось, на месте драки было найдено российское оружие и документы.
По ее словам, Россия не будет вводить войска на балканский регион, однако будет использовать все возможные методы для увеличения конфликта.
Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц считает, что Сербия берет российский опыт против Украины для своей политики по Косово. Она перечисляет такие моменты, как стягивание войск к границе, а также конфликты на языковой основе.
Также "Комментарии" писали о Кремле, обвинившем США в причастности к "террористическому акту".
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