Россия заинтересована в новом конфликте: детали

Путин заинтересован в новом конфликте. Фото из открытых источников

Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине и подорвать доверие к НАТО и США, таким образом, Россия заинтересована в новом конфликте между Сербией и Косово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Новые волнения между косоварами и сербами возникли на прошлой неделе. В северной части Косово рядом с Сербией 30 человек напали на полицейских. В результате драки погибли четыре человека: один правоохранитель и трое нападающих.

Министр внутренних дел Косово Целал Свечла обвинил в схватке сербские власти, а также подчеркнул, что ведомство собирается выяснить возможную причастность России к инциденту. Как оказалось, на месте драки было найдено российское оружие и документы.

"Россия серьезно поддерживает Сербию во всех ее манипуляциях. Она заинтересована в повышении напряжения в регионе. Создание новых критических точек отвлекает Запад от Украины. Это новый фронт", — считает руководитель Хельсинкского комитета по правам человека в Белграде Соня Бисерко.

По ее словам, Россия не будет вводить войска на балканский регион, однако будет использовать все возможные методы для увеличения конфликта.

"Разжигание проблем с помощью Сербии как своего агента является элементом гибридной войны. Они хотят видеть больше нестабильности в регионе", — говорит бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе во время войны в Косово Уэсли Кларк.

Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц считает, что Сербия берет российский опыт против Украины для своей политики по Косово. Она перечисляет такие моменты, как стягивание войск к границе, а также конфликты на языковой основе.

"Мало того, что войска стягиваются к границе, да еще и все схемы одинаковы. Язык, выбор слов, методы — все похоже на то, как Путин ведет себя в Украине", — считает Гервалла-Шварц.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что СМИ назвали три страны, являющиеся главными союзниками Путина в Европе.

Также "Комментарии" писали о Кремле, обвинившем США в причастности к "террористическому акту".