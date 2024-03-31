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Россияне массово бегут в Европу: они выбирают одну конкретную страну

Граждане России обнаружили свою "маленькую Москву" в одной из европейских стран. Сербия принимает тысячи россиян, их деньги и культуру.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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После полномасштабного вторжения России в Украину, сотни тысяч россиян переехали жить в Европу. Самой излюбленной страной граждан России стала Сербия. Сербское издание NIN указывает, что современная миграция напоминает им бегство столетней давности, когда россияне бежали от большевиков.

Россияне массово бегут в Европу: они выбирают одну конкретную страну

Русская и сербка с флагами своих стран. Фото из открытых источников

С 24 февраля 2022 года в Европу переехало около 200 тыс. граждан России, большинство из которых избрали конечным пунктом лояльную к Кремлю Сербию. 

"Все непреодолимо напоминает времена столетней давности, когда многочисленные образованные россияне — архитекторы, ученые, врачи, военные — массово приезжали в Сербию, спасаясь большевистского террора. Так называемая белая эмиграция оставила заметный след в Сербии, особенно в архитектуре", — пишет NIN.

По данным Сербского института геодезии, в 2023 году россияне инвестировали в недвижимость страны более 180 миллионов евро. Кроме того, граждане России активно открывают свои заведения в Сербии. К 2022 году в Сербии было зарегистрировано семь заведений общепита, принадлежащих гражданам России. А за последние два года открылось еще 154.

Кроме того, по данным Агентства по регистрации предприятий Сербии, в стране работает 2212 компаний и 8748 предпринимателей, учредителями и владельцами которых являются физические и юридические лица российского происхождения. Почти половина из них работает в ИТ-отрасли. Также россияне открывают многочисленные рестораны, салоны красоты и парикмахерские.

Больше всего изменений претерпели крупные сербские города Белград, Новый Сад и другие, где чувствуется большое присутствие россиян.

"За два года Белград во многом изменился и приспособился к россиянам, поэтому уже не удивительно видеть рекламу, объявления и туристические афиши, написанные на русском", — отмечает NIN.

Кроме активного привлечения к ИТ, сфере питания, красоты и туризма, осуществляемого самолетами через Венгрию и Турцию, россияне активно распространяют свою культуру в Сербии, в том числе и музыкальную. Как указывает NIN, по меньшей мере, раз в месяц в Белграде выступает российский музыкант с большим концертом.

Россияне в Сербии создали свою "маленькую Москву", где ведут свой бизнес, развивают культуру и инвестируют.

Издание также указывает, что на последних так называемых выборах президента России Владимир Путин получил в Сербии чуть более 10% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, запретивших россиянам въезд на свою территорию.

Также "Комментарии" писали, что Сербия поднимала истребители в воздух из-за фиксации НЛО.



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Источник: https://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/nin-od-pocetka-rata-u-u-ukrajini-u-srbiju-se-doselilo-220.000-ruskih-drzavljana_1527681.html
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