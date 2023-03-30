Российский посол грозит двум странам военными атаками

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев утверждает, что готовящиеся стать членами НАТО Швеция и Финляндия превратятся в законные цели для российской мести. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства, однако впоследствии было удалено, однако копия Татаринцева текста сохранилась в Telegram-канале. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание НВ.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев. Фото из открытых источников

22 марта парламент Швеции принял резолюцию и большинством голосов одобрил вступление страны в НАТО. Такой шаг не понравился русскому послу в стране, решившему, что это проявление русофобии.

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"Русофобия вводилась в сознание шведов на протяжении десятилетий", — говорит Виктор Татаринцев и добавляет, что шведам "умело прививали страх перед россиянами, Швецию постепенно оставляли ее внешнеполитической независимости, и таким образом готовили к послушному превращению в очередную колонию Соединенных Штатов".

По мнению посла России в Швеции, люди, считающие вступление скандинавской страны в НАТО, правильным поступком для безопасности глубоко ошибаются.

"Если кому-то кажется, что это улучшит защиту Европы — будьте уверены, новые члены вражеского блока превратятся в закону цель для ответных мер со стороны Российской Федерации, в том числе и для военного характера", — говорит посол России в Швеции Виктор Татаринцев и подразумевает вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД России отреагировал на решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, что Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест.