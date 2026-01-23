logo

Румыния назвала условие начала переговоров об объединении с Молдовой
Румыния назвала условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Никушор Дан отметил, что без согласия со стороны населения обеих стран ни о каком объединении не может быть и речи

23 января 2026, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого пожелает большинство населения обеих стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Румынии Никушора Дана.

Румыния назвала условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Президент Румынии Никушор Дан. Фото: из открытых источников

Президента спросили, готова ли Румыния по состоянию сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове – особенно в последней – захотят этого.

"В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Пока мы не готовы к этому", — сказал румынский лидер.

Ранее советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение.

"По моему мнению, любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс", — отметил чиновник.

Он объяснил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент, но при условии, что Молдова сочтет это приемлемым.

