Румыния назвала условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Кравцев Сергей
Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого пожелает большинство населения обеих стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Румынии Никушора Дана.
Президент Румынии Никушор Дан. Фото: из открытых источников
Президента спросили, готова ли Румыния по состоянию сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове – особенно в последней – захотят этого.
Ранее советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение.
Он объяснил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент, но при условии, что Молдова сочтет это приемлемым.
Документы о выходе Молдовы из СНГ подадут на утверждение парламента страны уже в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает издание NewsMaker.
По его словам, Республика Молдова больше не станет официальным членом СНГ.