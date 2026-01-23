Румыния назвала условие начала переговоров об объединении с Молдовой

Сценарий объединения Румынии и Молдовы в единое государство будет возможен только тогда, когда этого пожелает большинство населения обеих стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Румынии Никушора Дана.

Президент Румынии Никушор Дан. Фото: из открытых источников

Президента спросили, готова ли Румыния по состоянию сейчас серьезно рассматривать сценарий, при котором страна объединится с Молдовой. Дан в ответ сказал, что это возможно, когда большинство людей в Румынии и Молдове – особенно в последней – захотят этого.

"В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Пока мы не готовы к этому", — сказал румынский лидер.

Ранее советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение.

"По моему мнению, любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс", — отметил чиновник.

Он объяснил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент, но при условии, что Молдова сочтет это приемлемым.

Документы о выходе Молдовы из СНГ подадут на утверждение парламента страны уже в феврале. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает издание NewsMaker.

По его словам, Республика Молдова больше не станет официальным членом СНГ.