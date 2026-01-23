Румунія назвала умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

Рубрики
Сценарій об'єднання Румунії та Молдови в єдину державу буде можливий тільки тоді, коли цього захоче більшість населення обох країн. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента Румунії Нікушора Дана.
Президент Румунії Нікушор Дан. Фото: з відкритих джерел
Президента запитали, чи готова Румунія станом на зараз серйозно розглядати сценарій, за якого країна об'єднається з Молдовою. Дан у відповідь сказав, що це можливо, коли більшість людей в Румунії та Молдові — особливо в останній — захочуть цього.
Варто зазначити, раніше радник президента Румунії у зв'язках з румунами у діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання.
Він пояснив, що Бухарест готовий сісти за стіл переговорів у будь-який момент, але за умови, якщо Молдова визнає це прийнятним.
Документи про вихід Молдови з СНД подадуть до на затвердження парламенту країни вже у лютому. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє видання NewsMaker.
За його словами, Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД.