logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Румунія назвала умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою
commentss НОВИНИ Всі новини

Румунія назвала умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

Нікушор Дан зауважив, що без згоди з боку населеннях обох країн про жодне об'єднання не може бути й мови

23 січня 2026, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сценарій об'єднання Румунії та Молдови в єдину державу буде можливий тільки тоді, коли цього захоче більшість населення обох країн. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента Румунії Нікушора Дана.

Румунія назвала умову початку переговорів про об'єднання з Молдовою

Президент Румунії Нікушор Дан. Фото: з відкритих джерел

Президента запитали, чи готова Румунія станом на зараз серйозно розглядати сценарій, за якого країна об'єднається з Молдовою. Дан у відповідь сказав, що це можливо, коли більшість людей в Румунії та Молдові — особливо в останній — захочуть цього.

"У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Наразі ми не готові до цього", — сказав румунський лідер.

Варто зазначити, раніше радник президента Румунії у зв'язках з румунами у діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання.

"На мій погляд, будь-який сумлінний румун, незалежно від того, на якому боці Прута він проживає, розглядає питання об'єднання двох держав як природний процес", – зазначив чиновник. 

Він пояснив, що Бухарест готовий сісти за стіл переговорів у будь-який момент, але за умови, якщо Молдова визнає це прийнятним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Молдова розпочала процедуру денонсації основних угод та фактично виходу зі  Співдружності Незалежних Держав.                                                                   

Документи про вихід Молдови з СНД подадуть до на затвердження парламенту країни вже у лютому. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє видання NewsMaker.

За його словами, Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини