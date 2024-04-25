Сербский президент Вучич попал в скандал

Сербский лидер Александр Вучич резко отреагировал на Словению, которая позволила пригласить на заседание Совета Безопасности ООН президент Косово Вьоса Османи. Президент Сербии назвал такие действия "отвратительными" со стороны Словении.



Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Президент Сербии подверг критике Словению, поддержавшую Косово. Вучича возмутило то, что Сербия поддержала в свое время Словению на выборах непостоянных членов Совета Безопасности, а теперь считает, что та ее "подвела".

"Неизвестно, кто более отвратителен: словенцы или пришедшие туда", — сказал Вучич.

На слова Александра Вучича отреагировали в Словении, где вызвали сербского посла для объяснений. Кроме того, премьер-министр Словении Роберт Голоб считает слова Вучича "оскорбительными".

"Использовал чрезвычайно оскорбительные выражения, которые не подходят президентам государств и тем более дружеским отношениям словенского и сербского народа", — сказал Голуб.

Как следствие Александр Вучич извинялся перед словенским народом, однако указал, что не намерен извиняться перед их политиками, которые, по его словам, "ведут отвратительную политику".

На инцидент также отреагировал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, заявивший, что это Словения должна извиняться перед Сербией за нарушение территориальной целостности из-за признания Косово. По его словам, Белград "лишь реагирует на шаги Словении".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово бегут в Сербию, ставшую для них "маленькой Москвой" с центром российской культуры в Европе.

Также "Комментарии" писали о том, что в Косово срезали стенд с Путиным и назвали российского диктатора фашистом.