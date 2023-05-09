Шольц отреагировал на демонстрацию военной силы на параде в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает Европейский Союз и дальше поддерживать Украину. Лидер Германии просит не опасаться демонстрации военной силы, которые показывают на параде в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

9 мая Россия традиционно устроила военный парад, посвященный капитуляции Германии во второй мировой войне. Канцлер Германии Олаф Шольц в своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге призывает ЕС продолжать помогать Украине, несмотря на демонстрацию военной силы Российской Федерации.

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"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые действия! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины – сколько это будет необходимо!", — сказал Шольц.

В 2023 году Россия проводит гораздо более скромный парад на Красной площади, чем в прошлые годы. В частности, в демонстрациях принял участие только один танк советских времен, тогда как в предыдущие годы его сопровождали колонны более современных моделей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Россию прилетели только семь лидеров, среди них шесть президентов и один премьер-министр. Все чиновники являются представителями СНГ и после западных запретов помогают обходить России санкции.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия пытается наладить производство иранских дронов в соседней стране. Инженеры-специалисты, сотрудники КГБ и ФСБ уже провели переговоры о возможном месте изготовления беспилотников в Беларуси.