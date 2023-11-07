Швеция бьет тревогу через Россию: готовят соответствующие меры безопасности

Командование шведской армии создало документ с рекомендациями для правительства Швеции, который должен стать основой для решений шведской власти по военным расходам, а также оборонной политике в 2025-35 годах, то есть после присоединения страны к НАТО.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото из открытых источников

После российской агрессии в Украине Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Именно в общей защитной стратегии Швеция ожидает усилить свою оборону от внешнего влияния, в частности возможной агрессии России.

"Агрессивные действия России привели к структурной и значительно ухудшенной ситуации с безопасностью. Россия еще больше снизила свой порог для военного применения силы. Нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию", — говорится в отчете комитета по обороне.

Рекомендации предлагают "амбициозные изменения", предполагающие усиление внимания к ПВО. Военные хотят инвестировать в дроны и системы радиоэлектронной борьбы. В документе предлагается также увеличить количество призывников до 10 тыс. в год к 2030 году.

Кроме того, в сентябре Швеция объявила о рекордном увеличении расходов своего оборонного бюджета на 2024 год. Таким образом, ожидается, что оборонный бюджет Швеции достигнет 119 млрд крон (2,44 млрд долларов), что превышает 2% от ВВП страны и соответствует согласованным стандартам НАТО. По сравнению с 2020 годом, оборонный бюджет 2024 года в Швеции увеличился почти вдвое.

Такие расходы позволят продолжать выделять инвестиции в вооружение, в частности на артиллерийские системы, беспилотники, корабли и истребители Gripen.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров сделал новое заявление из-за расширения НАТО и обвинил Швецию и Финляндию.

Также "Комментарии" писали, что Швецию снова не пускают в НАТО.