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Шведские военные против Volvo: в чем вина компании

Шведские военные решают бойкотировать автомобили Volvo из-за того, что компания платит налоги в Россию.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Китайская компания Geely, владеющая автопроизводителем Volvo, попала в черный список Украины как компания, поддерживающая российскую агрессию. Последствия для компании могут быть серьезнее, чем ожидалось ранее, шведские военные рассматривают возможность бойкотировать марку известного автопроизводителя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Dagens. industri.

Шведские военные против Volvo: в чем вина компании

Шведские военные. Фото из открытых источников

По данным Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК), китайский автопроизводитель Geely продолжает продавать автомобили в России и платить там налоги. Таким образом, компания спонсирует военную деятельность России.


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НАПК утверждает, что руководство компании не осудило российское вторжение в Украину. Кроме того, продажи Geely в Россию за первые три месяца этого года выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Поэтому вооруженные силы Швеции, а также регион Вестра-Йоталанд, включая город Гетеборг, где находится штаб-квартира концерн Volvo, планируют отказаться от техники этой компании.

"Мы не хотим, чтобы часть денег налогоплательщиков уходила в Россию для финансирования войны", — говорит офицер по региональным государственным закупкам Хакан Андерссон.

Кроме военных еще несколько компаний и организаций в Швеции обсуждают возможность отказаться от техники Volvo .

Китайская компания Geely владеет 80% концерна Volvo. Представители Volvo подчеркивают, что российское отделение компании было ликвидировано и не работает с момента вторжения РФ в Украину. Однако в Volvo отказались комментировать то, что Geely и дальше продают автомобили в России.

Это не в первый раз, когда скандинавские страны бойкотируют производителей, спонсирующих войну. Ранее НАПК внесли в такой список Mondelez International, которая является производителем шведского шоколада Marabou и норвежского Freia. Многие учреждения изъяли эту продукцию с продажи, в частности, это касается шведских военных, норвежских авиалиний и государственной железной дороги Швеции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания призывает не опускать уровень стандартов Европейского Союза для вступления Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали о шведском прокуроре, который назвал дату объявления виновных в подрыве "Северного потока".



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Источник: https://www.di.se/nyheter/flera-svenska-aktorer-utreder-bojkott-av-volvo-cars/
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