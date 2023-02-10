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Швейцария против помощи Украине. Какое решение приняла страна

Швейцария накладывает вето на поставки оружия в Украину. В этот раз запретила отправлять технику Испании.

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

Правительство Швейцарии отклонило просьбу Испании разрешить ей реэкспортировать зенитные установки в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Швейцария против помощи Украине. Какое решение приняла страна

Швейцария блокирует военную помощь Украине. Фото из открытых источников

Швейцария опирается на свой постоянный статус нейтральной страны, поэтому не готова посылать собственное оружие в Украину. Кроме того, европейская страна производит военную технику, боеприпасы и продает их другим странам. Испания, ранее закупившая 35-мм зенитные установки в Швейцарии, в январе отправила запрос на реэкспорт военной техники в Украину. Теперь нейтральная страна ответила.


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"Швейцария отклонила просьбу Испании разрешить ей реэкспортировать зенитные пушки швейцарского производства в Украину", — заявили в Берне.

Это не первый раз Швейцария использует свой нейтральный статус для блокирования военной техники , которую западные партнеры пытаются передать Украине. Ранее Швейцария ветировала просьбу Дании на реэкспорт военной техники в Украину, а также запретила Германии отправлять боеприпасы в Киев. Интересно, что Швейцария также планирует вернуть ранее конфискованные деньги россиянам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины. Немецкий политик создал коалицию, которая должна была согласовать и передать танки Украине, но ее участники начали задерживать свои решения или менять первоочередные действия.

Также "Комментарии" писал о том, в чем ошиблась Россия , когда вторглась в Украину. Аналитики назвали несколько причин, среди которых главные – это неожиданная поддержка со стороны Запада, а также чрезмерная секретность военных действий среди офицеров РФ.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/swiss-govt-rejects-request-spain-allow-it-re-export-anti-aircraft-guns-ukraine-2023-02-10/
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