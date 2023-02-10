Швейцария против помощи Украине. Какое решение приняла страна

Правительство Швейцарии отклонило просьбу Испании разрешить ей реэкспортировать зенитные установки в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Швейцария блокирует военную помощь Украине. Фото из открытых источников

Швейцария опирается на свой постоянный статус нейтральной страны, поэтому не готова посылать собственное оружие в Украину. Кроме того, европейская страна производит военную технику, боеприпасы и продает их другим странам. Испания, ранее закупившая 35-мм зенитные установки в Швейцарии, в январе отправила запрос на реэкспорт военной техники в Украину. Теперь нейтральная страна ответила.

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"Швейцария отклонила просьбу Испании разрешить ей реэкспортировать зенитные пушки швейцарского производства в Украину", — заявили в Берне.

Это не первый раз Швейцария использует свой нейтральный статус для блокирования военной техники , которую западные партнеры пытаются передать Украине. Ранее Швейцария ветировала просьбу Дании на реэкспорт военной техники в Украину, а также запретила Германии отправлять боеприпасы в Киев. Интересно, что Швейцария также планирует вернуть ранее конфискованные деньги россиянам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц критикует союзников из-за недостаточного количества танков для Украины. Немецкий политик создал коалицию, которая должна была согласовать и передать танки Украине, но ее участники начали задерживать свои решения или менять первоочередные действия.

Также "Комментарии" писал о том, в чем ошиблась Россия , когда вторглась в Украину. Аналитики назвали несколько причин, среди которых главные – это неожиданная поддержка со стороны Запада, а также чрезмерная секретность военных действий среди офицеров РФ.