Скандал в Венгрии: Орбан собрался интимными видео шантажировать своего главного соперника
НОВОСТИ

Скандал в Венгрии: Орбан собрался интимными видео шантажировать своего главного соперника

В Венгрии разгорается политический скандал в преддверии парламентских выборов. Мадяр обвинил команду Орбана в подготовке шантажа интимными видео.

11 февраля 2026, 10:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что команда премьера Венгрии Виктора Орбана готовит против него кампанию с использованием интимных видео, якобы снятых скрытой камерой. По словам Мадяра, венгерский лидер прибегает к шантажу "в российском стиле" перед выборами в стране.

Скандал в Венгрии: Орбан собрался интимными видео шантажировать своего главного соперника

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Петер Мадяр в соцсети X сообщил, что журналистам разослали ссылку на видеозапись интимного характера.

"Сегодня многим журналистам прислали ссылку, на которой было записано видео из комнаты. Подозреваю, что они планируют опубликовать запись, возможно, поддельную и записанную с помощью устройств секретной службы, на которой мы с моей тогдашней девушкой имеем интимный контакт", — пишет Мадяр.

По его словам, такие попытки команды Орбана преследуют цель отвлечь внимание от реальных проблем перед началом выборов в Венгрии. Несмотря на возможность обнародования интимных видео, Мадяр утверждает, что не пойдет на подобный шантаж.

"Я 45-летний мужчина, у меня регулярная половая жизнь. Со взрослой партнершей. Уважаемые трусы "Фидес", смело раскрывайте все, фальсифицируйте как угодно, я не поддамся ни шантажу, ни угрозам", — заявил Мадяр.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. По данным Института Republikon, партия "Тиса" опережает "Фидес" Орбана среди избирателей, определившихся с результатом 47% против 38%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о громком "туалетном" скандале в Венгрии из-за которого Орбан может потерять последние шансы на победу на выборах.

Также "Комментарии" писали, что Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине и обвинил украинцев.



Источник: https://x.com/magyarpeterMP/status/2021267376361111883
