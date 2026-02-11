Скандал в Венгрии: Орбан собрался интимными видео шантажировать своего главного соперника

Рубрики
Slava Kot
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что команда премьера Венгрии Виктора Орбана готовит против него кампанию с использованием интимных видео, якобы снятых скрытой камерой. По словам Мадяра, венгерский лидер прибегает к шантажу "в российском стиле" перед выборами в стране.
Петер Мадяр. Фото из открытых источников
Петер Мадяр в соцсети X сообщил, что журналистам разослали ссылку на видеозапись интимного характера.
По его словам, такие попытки команды Орбана преследуют цель отвлечь внимание от реальных проблем перед началом выборов в Венгрии. Несмотря на возможность обнародования интимных видео, Мадяр утверждает, что не пойдет на подобный шантаж.
Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. По данным Института Republikon, партия "Тиса" опережает "Фидес" Орбана среди избирателей, определившихся с результатом 47% против 38%.
