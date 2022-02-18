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Смертельный ураган в Польше: ветер повалил строительный кран и сломал лопасти ветряной турбины (ВИДЕО)

В Польше сотрудники пожарной службы зафиксировали более трех тысяч повреждений жилых домов

сегодня, 16:40
Автор:

Денис Подставной
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В Польше ураган унёс жизни нескольких граждан. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Смертельный ураган в Польше: ветер повалил строительный кран и сломал лопасти ветряной турбины (ВИДЕО)

В Польше бушует ураган. Иллюстрация

Вчера, 17 февраля, на Польшу обрушился ураган. Как стало известно, в результате разбушевавшейся стихии погибли три гражданина. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Два человека погибли в результате падения строительного крана и один гражданин погиб, когда дерево рухнуло на автомобиль. 

Около пятидесяти тысяч человек остались без электроэнергии. В материале отмечается, что больше всего от урагана пострадали Великопольское и Лодзинское воеводства.

Смертельный ураган в Польше: ветер повалил строительный кран и сломал лопасти ветряной турбины (ВИДЕО) - фото 2

Фото: twitter.com/KGPSP

Сотрудники пожарной службы зафиксировали более трех тысяч повреждений жилых домов. В одном из населённых пунктов ветер сломал 30-метровые лопасти у огромной ветряной турбины. 

Смертельный ураган в Польше: ветер повалил строительный кран и сломал лопасти ветряной турбины (ВИДЕО) - фото 3

Фото: twitter.com/KGPSP

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии свирепствует ураган под названием Иления. Сообщается, что стихия вызвала наводнения и сильные порывы ветра, которые валили деревья. Из-за непогоды в стране наблюдаются проблемы с передвижением железнодорожного транспорта.  Специалисты говорят, что на днях в страну может прийти еще один ураганный циклон. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Путин сделал заявление по Донбассу. Глава Российской Федерации сообщил о том, что необходимо Украине для урегулирования ситуации на Донбассе. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4448725-v-polshe-vo-vremia-urahana-pohybly-try-cheloveka
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