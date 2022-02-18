Смертельный ураган в Польше: ветер повалил строительный кран и сломал лопасти ветряной турбины (ВИДЕО)



















В Польше ураган унёс жизни нескольких граждан. Об этом пишет издание Корреспондент.

В Польше бушует ураган. Иллюстрация

Вчера, 17 февраля, на Польшу обрушился ураган. Как стало известно, в результате разбушевавшейся стихии погибли три гражданина. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

Два человека погибли в результате падения строительного крана и один гражданин погиб, когда дерево рухнуло на автомобиль.

Около пятидесяти тысяч человек остались без электроэнергии. В материале отмечается, что больше всего от урагана пострадали Великопольское и Лодзинское воеводства.





Фото: twitter.com/KGPSP

Сотрудники пожарной службы зафиксировали более трех тысяч повреждений жилых домов. В одном из населённых пунктов ветер сломал 30-метровые лопасти у огромной ветряной турбины.





Фото: twitter.com/KGPSP

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии свирепствует ураган под названием Иления. Сообщается, что стихия вызвала наводнения и сильные порывы ветра, которые валили деревья. Из-за непогоды в стране наблюдаются проблемы с передвижением железнодорожного транспорта. Специалисты говорят, что на днях в страну может прийти еще один ураганный циклон.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в сети распространяют информацию о принудительном списании денег с банковских карт на нужды армии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Путин сделал заявление по Донбассу. Глава Российской Федерации сообщил о том, что необходимо Украине для урегулирования ситуации на Донбассе. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!