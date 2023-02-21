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Союзник Путина отказывается покупать самолеты в России

Сербия решила приобрести самолеты у французского военного производителя, а не у России, как традиционно делала раньше.

сегодня, 18:31
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Автор:

Slava Kot

Президент Сербии Александр Вучич обещает увеличить средства на оборонную промышленность для улучшения армии. Одним из важных секторов модернизации являются истребители, ранее Сербия получавшие от России, однако из-за санкций Вучич не планирует покупать российскую военную технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Союзник Путина отказывается покупать самолеты в России

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сербский лидер Александар Вучич во время выставки военной техники IDEX в Абу-Даби рассказал, что его страна дополнительно потратит на улучшение армии 700 млн евро в 2023 году. Таким образом, оборонный бюджет Сербии вырастет с 1,5 млрд до 2,2 млрд евро. Денежные средства главным образом пойдут на осовременивание танков, бронетранспортеров, беспилотников, а также на новобранцев сербской армии.


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"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее. Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные средства сдерживания", – сказал Вучич.

Сербия намерена осовременить свой военный арсенал новыми истребителями. Ранее страна покупала самолеты МиГ в РФ, однако, по словам Вучича, из-за санкций такие шаги стали невозможными.

"Из России сейчас почти ничего нельзя импортировать. Не из-за россиян", — сказал Александар Вучич о возможности покупки самолетов в России.

Теперь Сербия намерена приобрести истребители в одной из стран НАТО. В настоящее время ведутся переговоры с французской компанией Dassault Aviation SA о контракте на 12 самолетов Rafale. В общей сложности Сербия может затраты на новое соглашение свыше 3 млрд евро.

Напомним, что Сербия имеет не однозначную политику в отношении войны в Украине, ведь имеет тесные экономические и культурные связи с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Италии назвала слова Путина пропагандой.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин объяснил свое решение начать войну в Украине.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-20/serbia-eyes-french-jets-as-vucic-vows-to-boost-defense-spending
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