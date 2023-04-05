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Союзник России проведет совместные военные учения с НАТО

Сербия готовится провести совместные военные учения с НАТО. Они состоятся впервые после полномасштабного вторжения России в Украину.

сегодня, 11:21
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Автор:

Slava Kot

Сербия и НАТО проведут совместные военные учения "Платиновый волк" с 16 по 30 июня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Balkaninsight.

Союзник России проведет совместные военные учения с НАТО

Сербия проведет обучение с НАТО. Фото из открытых источников

Это будут первые учения сербских военных совместно с другими странами после полномасштабного вторжения в Украину России. Тогда Балканская страна заявила, что будет сохранять нейтралитет и не будет проводить военные учения с другими странами или блоками, заметил сербский исследовательский центр Demostat.


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"В интересах сербской армии повысить оперативную совместимость своих подразделений, но проведение военных учений с западными партнерами также можно воспринимать как четкое указание, в каком направлении решила двигаться Сербия", – пишет Demostat.

С начала полномасштабного вторжения Сербия рассматривалась как один из крупнейших союзников Путина в Европе. Однако с течением времени президент страны Вучич начал колебаться между Западом и Россией. А в феврале 2023 года начальник Генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович появился в Вашингтоне, где встретился, среди прочих, с генералом Марком Милли, начальником Объединенного комитета начальников штабов США.

Таким образом, в этом году военные учения под названием "Платиновый волк" пройдут в Сербии с 16 по 30 июня. В прошлый раз в этих учениях рядом с сербской армией также принимали участие военные силы Греции, Болгарии, Венгрии, Румынии, Словении, Боснии и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия возмущена из-за решения Сербии отправить оружие Украине.

Также "Комментарии" писали о союзнике Украины, который согласовал передачу боевых вертолетов Ми-24 для ВСУ.



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Источник: https://balkaninsight.com/2023/03/31/serbia-to-host-western-platinum-wolf-military-exercise-again-research-centre/
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