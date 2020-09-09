Страны объединились против РФ из-за паралитической атаки на Навального: новое требование G7

Главы МИД стран Группы семи (G7) потребовали от России экстренно прояснить, кто ответственен в отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление иностранных министров.

"Мы, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского союза единогласно и решительно осуждаем доказанное отравление Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Германия сообщила партнерам по G7 о том, что исходя из многочисленных результатов анализов Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", разработанной Россией.

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию немедленно и полностью прояснить, кто несет ответственность за эту отвратительную ядовитую атаку, и привлечь виновных к ответственности в свете обязательств России по Конвенции о запрещении химического оружия", - подчеркнули министры.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который 7 сентября вышел из комы в немецкой клинике “Шарите”, продолжает идти на поправку. Западные эксперты, полагаясь на результаты анализов об отравлении Навального смертельным ядом из группы “Новичок”, рассказали, благодаря чему жертве покушения все же удалось выжить.

Также мы писали, что эксперты-токсикологи, анализируя произошедшее с российским оппозиционером Алексеем Навальным говорят, что в результате отравления химическим оружием “Новичок” политик мог быть не единственной жертвой. Но, вероятно, атака на Навального была точечной. И именно в эту версию укладывается то, что яд подмешали в чай.



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