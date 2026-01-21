logo

Трампа в Давосе встречает огненный протест с двух слов (ФОТО)

В Давосе перед выступлением Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме появилась надпись "Без королей".

21 января 2026, 08:20
Slava Kot

В швейцарском Давосе в преддверии выступления Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме появился неожиданный и символический протест. В ночном небе над городом засияла надпись "Без королей" (No Kings) — этот лозунг в прошлом году стал одним из ключевых во время акций против политики действующего президента США.

Трампа в Давосе встречает огненный протест с двух слов (ФОТО)

Состоялся протест против Трампа в Давосе. Фото из открытых источников

Как сообщает швейцарское издание Watson, огненное послание выложили на склоне горы Грюниберг, откуда его было хорошо видно из долины Давоса. За акцией стояла группа местных жителей, пожелавших остаться анонимными. Одна из участниц объяснила, что у идеи было четкое политическое и ценностное наполнение.

"Наши предки избавились от королей. Сегодня, когда автократия и империализм снова поднимают голову, мы хотим напомнить о защите демократии и международного права", — пояснила участница акции протеста.

Трампа в Давосе встречает огненный протест с двух слов (ФОТО) - фото 2

Протест против Трампа в Давосе

Трампа в Давосе встречает огненный протест с двух слов (ФОТО) - фото 2

Надпись "Без королей" в Давосе

Для реализации замысла десять человек днем подняли на гору около 450 факелов. В течение почти трех часов они преодолевали заснеженные склоны, набрав около 800 метров высоты, после чего выложили надпись, координируясь с единомышленниками снизу. Акцию заранее не согласовывали с органами безопасности.

Трампа в Давосе встречает огненный протест с двух слов (ФОТО) - фото 2

В Давосе протестуют против Трампа

Реакция прохожих была разной, однако большинство отнеслось к инсталляции с иронией и одобрением, отмечая креативность и четкость меседжа. Лозунг "Без королей" символизирует идею, что ни один лидер не стоит выше закона и не имеет абсолютной власти. Эта тема вновь обрела актуальность на фоне заявлений Трампа о роли международного права и геополитических амбиций США, в частности вокруг Гренландии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что летевший в Давос самолет Трампа вернулся в США.

Также "Комментарии" писали о 10 самых глупых вещах, которые сказал Трамп в первый год президентства.



