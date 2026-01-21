Трампа у Давосі зустрічає вогняний протест з двох слів (ФОТО)

У швейцарському Давосі напередодні виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі з’явився несподіваний і символічний протест. У нічному небі над містом засяяв напис "Без королів" (No Kings) — це гасло торік стало одним із ключових під час акцій проти політики чинного президента США.

Відбувся протест проти Трампа у Давосі. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє швейцарське видання Watson, вогняне послання виклали на схилі гори Грюніберг, звідки його було добре видно з долини Давоса. За акцією стояла група місцевих мешканців, які побажали залишитися анонімними. Одна з учасниць пояснила, що ідея мала чітке політичне й ціннісне наповнення.

"Наші предки позбулися королів. Сьогодні, коли автократія та імперіалізм знову підіймають голову, ми хочемо нагадати про захист демократії та міжнародного права", — пояснила учасниця акції протесту.

Протест проти Трампа у Давосі

Напис "Без королів" у Давосі

Для реалізації задуму десятеро людей удень підняли на гору близько 450 смолоскипів. Протягом майже трьох годин вони долали засніжені схили, набравши близько 800 метрів висоти, після чого виклали напис, координуючись з однодумцями знизу. Акцію заздалегідь не погоджували з органами безпеки.

У Давосі протестують проти Трампа

Реакція перехожих була різною, однак більшість поставилася до інсталяції з іронією та схваленням, відзначаючи креативність і чіткість меседжу. Гасло "Без королів" символізує ідею, що жоден лідер не стоїть вище закону та не має абсолютної влади. Ця тема знову набула актуальності на тлі заяв Трампа щодо ролі міжнародного права та геополітичних амбіцій США, зокрема навколо Гренландії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що літак Трампа, що летів у Давос, повернувся до США.

Також "Коментарі" писали про 10 найдурніших речей, які сказав Трамп у перший рік президентства.