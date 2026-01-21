10 найдурніших речей, які сказав Трамп у перший рік президентства

Минув рік відтоді, як Дональд Трамп вдруге склав присягу президента США. Його повернення до Білого дому супроводжувалося численними обіцянками, проте стиль комунікації 47-го президента США залишився незмінним. Трамп продовжує ігнорувати заздалегідь підготовлені промови, віддаючи перевагу потоку свідомості, який часто межує з абсурдом.

Президент США Дональд Трамп

Зібрали 10 найгучніших та найбільш суперечливих заяв Дональда Трампа, які змусили світ засумніватися у шкільному курсі географії, основах арифметики та здоровому глузді.

1. Заяви Трампа про Крим

Трамп проаналізував геополітичну цінність Криму через призму продавця нерухомості. Намагаючись підкреслити красу півострова, президент США заявив, що Крим "з чотирьох боків оточений океаном".

"Я завжди займався нерухомістю, я дивлюся на карту і кажу: "Вау, Крим такий красивий!" Він з чотирьох боків оточений океаном. Він з'єднує ту частину України, про яку ми зараз говоримо, чи не так? Через невеликий причал. З чотирьох боків його оточує океан у найтеплішій частині", — заявив Трамп.

В іншій згадці про Крим Трамп правильно вказав, що півострів в Чорному морі, однак помилився з його розмірами.

"Крим за розміром приблизно як Техас. Він гарний. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в Чорне море", — сказав Трамп.

Площа Криму становить 27 000 кв. км, тоді як площа штату Техас сягає 695 000 кв. км. Таким чином Техас у майже 26 разів більший за Кримський півострів. Крім того, площа Техасу навіть більша за площу України.

2. Іспанія член БРІКС

Під час пресконференції щодо витрат на оборону в межах НАТО Трамп припустився стратегічної помилки та назвав Іспанію країною блоку БРІКС.

"Іспанія — країна БРІКС. Ви знаєте, що таке БРІКС? Ви самі зрозумієте", — впевнено сказав Трамп.

Нагадаємо, що до БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР та інші країни, тоді як Іспанія є ключовим членом ЄС та НАТО.

3. Трамп заявив, що Данія "не має права" на Гренландію, попри те, що вона їй належить

Тема анексії Гренландії стала нав’язливою ідеєю Трампа ще під час першого терміну, але у 2025-26 роках вона набула нового масштабу. Президент заявив, що Копенгаген "не має права" на острів, попри 600-річну історію його перебування у складі Королівства Данія.

Відповідь з боку автономії була миттєвою. Прем'єр-міністр Гренландії публічно закликав зупинити риторику про анексію.

4. Трамп запитує, хто підписав угоду з Мексикою та Канадою (він це зробив)

Однієї з погроз Трампа стали заяви щодо запровадження нових тарифів. Під час зустрічі з Емманюелем Макроном у Білому домі президент США згадав про торговельні тарифи з Мексикою та Канадою. Американський лідер почав критикувати угоди між країнами та стверджував, що вони скористалися перевагами угод. Трамп додав: "Хто б колись підписав щось подібне?".

Іронія полягає в тому, що саме Трамп підписав діючу угоду USMCA, яка замінила NAFTA під час свого попереднього президентства.

5. Путін допомагатиме Україні

На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським Трамп відповів на питання про відповідальність РФ за відбудову України. За його словами, Путін та Росія нібито хоче бачити Україну успішною.

"Росія допомагатиме. Росія хоче бачити успішну Україну. Хоча це звучить трохи дивно, але я пояснював президенту, що президент Путін був дуже щедрим у своєму ставленні до успіху України", — сказав Трамп.

6. Дональд Трамп проти вітряків

Екологічний порядок денний Трампа завжди був специфічним, але зараз він досяг апогею. Президент оголосив війну вітряним електростанціям, стверджуючи, що вони "зводять китів з розуму".

За словами Трампа, вібрації від вітряків у районі Массачусетсу змушують морських гігантів викидатися на берег. Хоча жодне наукове дослідження не підтвердило цей зв'язок, адміністрація Трампа вже почала розробку політики щодо припинення будівництва офшорних вітропарків.

7. Нерозуміння принципів роботи цін

Математичні здібності президента США знову стали об’єктом насмішок, коли він заговорив про охорону здоров'я. Трамп похвалився, що його адміністрація знизила ціни на ліки на "1200, 1400 та 1500 відсотків".

Однак будь-який економіст скаже, що зниження ціни на понад 100% означає, що аптека повинна доплачувати покупцеві за те, що він забере препарат.

8. Трамп говорив, що Росія захопила б Київ за день, якби не багнюка

Згадуючи початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Трамп видав власну версію історії. Він заявив, що російські танки могли захопити Київ за один день, якби не надані ним Javelin та багнюка.

"Той момент із танками був важливим, коли танки застрягли в багнюці, а я дав їм величезну кількість Javelin. Вони вивели з ладу всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Ви знаєте, це був великий момент, вони збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни, вона б закінчилася за один день", — сказав Трамп.

Зауважимо, що під час перших днів повномасштабного наступу Росії, російські танки та інша військова техніка йшли колоною по дорозі, поки українські військові їх не зупинили.

9. Трамп про 300 мільйонів американців, які померли від наркотиків

Ще одна помилка Трампа з цифрами прозвучала під час обговорення боротьби з наркокартелями. Трамп заявив, що минулого року від наркотиків померло 300 мільйонів американців.

"Незаконними є наркотики, які були на човні, наркотики, які надсилаються до нашої країни, і той факт, що 300 мільйонів людей померли минулого року від наркотиків, ось що незаконно", — сказав Трамп.

Враховуючи, що загальне населення США становить близько 340 мільйонів, за версією Трампа, країна мала б майже повністю вимерти. Згідно з офіційними даними CDC, реальна цифра становить близько 75 тисяч смертей. Трамп помилився з масштабами у 4000 разів.

10. Врегулювання війн

Завершує наш список постійні заяви Трампа про "вісім закінчених війн". За словами Трампа, йому вдалося врегулювати вісім великих конфліктів за перший рік перебування при владі.

"Я уклав усі ці угоди навіть без згадки фрази "припинення вогню"", — хвалився Трамп.

Насправді більшість згаданих конфліктів залишаються або в гарячій фазі, або у стані хиткої невизначеності. Дізнатися, які війни "закінчив" Трамп можна тут.

