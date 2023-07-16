Украина и еще 37 стран раскритиковали Венгрию: какая причина

14 июля было опубликовано совместное заявление 38 стран и культурных организаций с призывом отменить законы Венгрии, которые дискриминируют сообщество ЛГБТ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление было подписано всеми членами Евросоюза (кроме Польши), Украиной, Канадой, Соединенными Штатами и другими странами. В нем выражена полная поддержка сообщества ЛГБТ в Венгрии и указано, что законы не должны мешать их правам на равенство.

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"Мы озабочены законодательством и политической риторикой в Венгрии, которые противоречат принципам недискриминации, международному праву в области прав человека и человеческого достоинства и способствуют стигматизации сообщества ЛГБТКИ+", — говорится в заявлении.

38 стран критикуют венгерские законы, ограничивающие людей. В совместном заявлении страны и организации призывают упразднить эти законы.

"Уважение к верховенству права и общим правам человека является основой, на которой строятся демократические государства", — написано в заявлении.

Совместное заявление было обнародовано перед проведением ЛГБТ-прайда в столице Венгрии, который считается самым массовым в стране.

Напомним, что последние несколько лет правительство Виктора Орбана приняло законы, которые по мнению правозащитников дискриминируют права ЛГБТ-сообщества. Кроме того, 15 стран Европейского Союза присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой балтийской стране, которая легализовала однополые браки.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заявил, что Украина не может выиграть войну против России. Лидер Венгрии призвал не говорить о военных преступлениях Путина, объясняя это более выгодными условиями для переговоров между Украиной и Россией.