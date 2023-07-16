Украина и еще 37 стран раскритиковали Венгрию: какая причина

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Slava Kot
14 июля было опубликовано совместное заявление 38 стран и культурных организаций с призывом отменить законы Венгрии, которые дискриминируют сообщество ЛГБТ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление было подписано всеми членами Евросоюза (кроме Польши), Украиной, Канадой, Соединенными Штатами и другими странами. В нем выражена полная поддержка сообщества ЛГБТ в Венгрии и указано, что законы не должны мешать их правам на равенство.
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38 стран критикуют венгерские законы, ограничивающие людей. В совместном заявлении страны и организации призывают упразднить эти законы.
Совместное заявление было обнародовано перед проведением ЛГБТ-прайда в столице Венгрии, который считается самым массовым в стране.
Напомним, что последние несколько лет правительство Виктора Орбана приняло законы, которые по мнению правозащитников дискриминируют права ЛГБТ-сообщества. Кроме того, 15 стран Европейского Союза присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой балтийской стране, которая легализовала однополые браки.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который заявил, что Украина не может выиграть войну против России. Лидер Венгрии призвал не говорить о военных преступлениях Путина, объясняя это более выгодными условиями для переговоров между Украиной и Россией.
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