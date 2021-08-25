В Албании обнаружили труп украинца

На пляже в Албании гражданина Украины обнаружили мёртвым. Об этом сообщает издание Euronews Albania.

А Албании погиб украинец. Фото: Wikimedia Commons.

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 25 августа на пляже албанского курорта Голем, который находится в округе Тирана. Сообщается, что там было обнаружено бездыханное тело мужчины. Выяснилось, что погибшим являлся 66-летний гражданин Украины.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. На данный момент они устанавливают все обстоятельства инцидента.

По предположениям местных средств массовой информации — турист утонул.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше погиб гражданин Украины, которого задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что мужчина уснул пьяным в автобусе. Стражи порядка его задержали и доставили в вытрезвитель, где он начал себя агрессивно вести. Мужчина кусал и бил копов. На место событий было вызвано подкрепление, после чего нарушителя связали ремнями. Вскоре он погиб. На данный момент по данному факту проводится расследование. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинская спортсменка погибла во время участия в веломарафоне в Венгрии. Сообщается, что 38-летняя украинка в ночное время суток двигалась по автодороге и была сбита водителем легкового автомобиля, который двигался во встречном направлении. По словам водителя, он не заметил велосипедистку. От полученных травм гражданка Украины погибла на месте инцидента. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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