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Главная Новости Мир Европа В Амстердаме посреди улицы расстреляли журналиста: что известно
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В Амстердаме посреди улицы расстреляли журналиста: что известно

Пострадавший получил пулевое ранение головы

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной

В Амстердаме расстреляли криминального журналиста Питера де Вриса. Об этом сообщает издание NL Times. 

В Амстердаме посреди улицы расстреляли журналиста: что известно

В Амстердаме напали на журналиста. Фото: AFP

Как стало известно, вечером, 6 июля, в Амстердаме неизвестный расстрелял журналиста из пистолета. По информации СМИ прозвучало не менее пяти выстрелов и пострадавший получил пулевое ранение головы. Очевидец происшествия рассказал, что Питер был еще живой, когда на место прибыли медики. 

Потерпевший был госпитализирован. На данный момент правоохранители ведут расследование. Личность нападавшего пока не установлена. 

Известно, что Питер де Врис вечером участвовал в телешоу, которое называется RTL Boulevard. Его коллеги утверждают, что на журналиста было осуществлено нападение уже после завершения съемок, после того, как он покинул студию. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Техас произошла перестрелка на одной из автомоек. Как стало известно, между двумя мужчинами произошел конфликт в ходе, которого один из участников открыл огонь по второму. В этот момент стоящая рядом группа людей начала стрелять в сторону нападавшего. Известно, что в результате происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в российском городе Тюмень неизвестный мужчина захватил сотрудников банка и требовал выкуп в несколько миллионов долларов. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. В полиции сообщили, что в заложниках у нарушителя находится два человека. Злоумышленник угрожал "опасным предметом", который находится у него в сумке. 


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Источник: https://nltimes.nl/2021/07/06/crime-reporter-peter-r-de-vries-shot-head-amsterdam-street
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