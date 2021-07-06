В США посреди улицы стреляли в людей: подробности

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Денис Подставной
В американском штате Техас во время перестрелки пострадало восемь человек. Об этом сообщает издание The Hill.
В США на автомойке произошла перестрелка. Фото из открытых источников.
Как стало известно, в городе под названием Форт-Уэрт на одной из автомоек произошел конфликт между группой людей, в ходе которого пострадали восемь человек.
Как сообщает издание, инцидент произошел после того, как между двумя гражданами произошел словесный конфликт. Один из участников отошел на время, а вернулся уже с огнестрельным оружием. Нарушитель применил пистолет, а в ответ на это группа людей, которая находилась рядом, открыла ответный огонь.
В результате происшествия восемь человек получили ранения. На место преступления прибыли медики и стражи порядка. Все потерпевшие были госпитализированы. На данный момент все они находятся в стабильном состоянии.
Известно, что в результате инцидента пострадала одна несовершеннолетняя девочка. Её сбил автомобиль, когда она пыталась убежать с места происшествия.
Личности подозреваемых устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии украинец порезал двух человек прямо посреди улицы. Как стало известно, конфликт начался из-за того, что охранники паба попросили нарушителя одеть медицинскую маску для того, чтобы не нарушать карантинные ограничения. В ходе инцидента двое охранников получили ножевые ранение и были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Также издание "Комментарии" информировало о том, что в немецком городе Вюрцбург мужчина резал женщин посреди улицы. В результате происшествия пострадали восемь человек. Три женщины были убиты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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