В ЕС отреагировали на результат референдума в Молдове

После подсчета 99,4% голосов на референдуме в Молдове страна незначительным большинством голосов поддержала путь к членству в Европейском Союзе. Глава делегации Европарламента в отношениях с Республикой Молдова Зигфрид Мурешан положительно отреагировал на результаты выборов в Молдове, тогда как в Кремле подвергли критике голосование, а референдум поставили под сомнение.



Референдум в Молдове. Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza

Согласно последним подсчетам, почти 50,4% высказались за членство Молдовы в Европейском Союзе. Это небольшое преимущество в 11 тысяч голосов, однако не подсчитанные бюллетени не смогут повлиять на результат.

На результат референдума отреагировал представитель ЕС Зигфрид Мурешан, отметивший, что такой результат свидетельствует о силе молдавского народа преодолеть российское влияние и попытку Москвы дестабилизировать избирательный процесс.

"Референдум о евроинтеграции в Молдове удался. Результат не означает, что Молдова разделена. Это означает, что, несмотря на массовое российское участие и пропаганду, люди нашли в себе силы избрать Европу", — сказал Мурешан.

Также появилась реакция Москвы. В России предполагают, что голосование в Молдове не было честным, а результат референдума вызывает множество вопросов. Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что "трудно объяснить" темпы роста числа голосов за членство в Евросоюзе.

"Показатели, которые мы наблюдаем сегодня, мы отслеживаем, динамика их изменения, очевидно, вызывают много вопросов. Мы видим, конечно, такой механический, трудно объясняемый темп роста числа голосов за Санду и в пользу тех участников референдума, которые поддерживают ориентацию на Евросоюз", — сказал Песков и назвал избирательную кампанию в Молдове "свободной от свободы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах президентских выборов в Молдове. Несмотря на то, что действующая президент Мая Санду получила большинство голосов, она не смогла победить в первом туре.