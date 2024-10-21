В ЕС отреагировали на результат референдума в Молдове

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Slava Kot
После подсчета 99,4% голосов на референдуме в Молдове страна незначительным большинством голосов поддержала путь к членству в Европейском Союзе. Глава делегации Европарламента в отношениях с Республикой Молдова Зигфрид Мурешан положительно отреагировал на результаты выборов в Молдове, тогда как в Кремле подвергли критике голосование, а референдум поставили под сомнение.
Референдум в Молдове. Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza
Согласно последним подсчетам, почти 50,4% высказались за членство Молдовы в Европейском Союзе. Это небольшое преимущество в 11 тысяч голосов, однако не подсчитанные бюллетени не смогут повлиять на результат.
На результат референдума отреагировал представитель ЕС Зигфрид Мурешан, отметивший, что такой результат свидетельствует о силе молдавского народа преодолеть российское влияние и попытку Москвы дестабилизировать избирательный процесс.
Также появилась реакция Москвы. В России предполагают, что голосование в Молдове не было честным, а результат референдума вызывает множество вопросов. Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что "трудно объяснить" темпы роста числа голосов за членство в Евросоюзе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах президентских выборов в Молдове. Несмотря на то, что действующая президент Мая Санду получила большинство голосов, она не смогла победить в первом туре.
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