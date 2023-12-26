В ЕС призвали отреагировать на контакты Сербии со спецслужбами России

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Slava Kot
Депутат Европарламента Клемен Грошель, возглавлявший миссию наблюдения Еврокомиссии на выборах в Сербии, заявил о необходимости отреагировать ЕС на близкую деятельность ФСБ с политическим руководством Сербии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nova.
Клемен Грошель. Фото из открытых источников
Клемен Грошель рассказал, что в Европейском Союзе существуют разногласия по Сербии и ее связям с Россией, однако ЕС должен более четко определиться с политикой по поводу балканской страны.
По его словам, действия политической элиты в Сербии являются сигналами для ЕС, которые следует рассматривать в предстоящих переговорах по евроинтеграции. В частности, это касается встречи Вучича с российским послом и заявлений премьера Брнабыч относительно контактов с ФСБ, касающихся протестов в Сербии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабыч похвалила российские спецслужбы за информацию о протестах в стране.
Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в протестах в Сербии.
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