В ЕС призвали отреагировать на контакты Сербии со спецслужбами России

Депутат Европарламента Клемен Грошель, возглавлявший миссию наблюдения Еврокомиссии на выборах в Сербии, заявил о необходимости отреагировать ЕС на близкую деятельность ФСБ с политическим руководством Сербии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nova.



Клемен Грошель. Фото из открытых источников

Клемен Грошель рассказал, что в Европейском Союзе существуют разногласия по Сербии и ее связям с Россией, однако ЕС должен более четко определиться с политикой по поводу балканской страны.

"Европейские политические силы должны были бы немного серьезнее смотреть на все политические месседжи, поступающие из Белграда. Я знаю, что среди стран-членов ЕС существуют разные взгляды на это, но я думаю, что сейчас уже понятно, что происходит в Сербии. Союз должен четко определить свои политические отношения с Сербией", – считает Грошель.

По его словам, действия политической элиты в Сербии являются сигналами для ЕС, которые следует рассматривать в предстоящих переговорах по евроинтеграции. В частности, это касается встречи Вучича с российским послом и заявлений премьера Брнабыч относительно контактов с ФСБ, касающихся протестов в Сербии.

"Это все политические месседжи, адресованные нам. Теперь Европейской Комиссии и государствам-членам предстоит оценить, каково изменение в сербской политике сейчас и как она работает в контексте переговоров о вступлении", — отмечает Грошель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабыч похвалила российские спецслужбы за информацию о протестах в стране.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в протестах в Сербии.