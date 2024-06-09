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В Европе может образоваться новая страна: ее пророссийский лидер заявил об отделении от государства через референдум

Милорад Додик хочет провести референдум о независимости Республики Сербской и ее выходе из состава Боснии и Герцеговины.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал проведение референдума по независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. По его словам, решение уже принято, однако время проведения референдума еще не объявлено.

В Европе может образоваться новая страна: ее пророссийский лидер заявил об отделении от государства через референдум

Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников

В интервью российским пропагандистским СМИ Милорад Додик заявил, что Республика Сербская, являющаяся частью Боснии и Герцеговины, планирует объявить о своей независимости после проведения референдума.

"Существует решение об отделении, но конкретный день еще не установлен. Необходимо провести анализ и исследования. Мы бы хотели уже сейчас, но кроме нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени", — сказал Додик.

Додик объясняет, что Республика Сербская достигла "цивилизационной зрелости и понимания", что должна стать независимой страной. По его словам, оставаться в составе Боснии и Герцеговины – это "напрасное расходование ресурсов, времени и возможностей".

Милорад Додик считает, что референдум позволит Республике Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины, а также Дейтонского соглашения, завершившего войну в регионе в 90-х годах.

Вместе с тем Додик не исключает, что после объявления независимости Республики Сербской, она может стать частью Сербии.

"Да, скорее всего, конечно, абсолютно исторически оправдано было бы странам, в которых большинство населения – это сербский народ, объединиться в единую структуру и содружество, но это задача будущих поколений и политических решений обеих стран", – отметил Додик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае Милорад Додик заявлял о прекращении существования Боснии и Герцеговины в будущем.

Также "Комментарии" писали о сообщении Додика, считающего, что в случае победы Трампа он сможет реализовать независимость Республики Сербской.



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