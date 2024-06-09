В Европе может образоваться новая страна: ее пророссийский лидер заявил об отделении от государства через референдум

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Slava Kot
Президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал проведение референдума по независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. По его словам, решение уже принято, однако время проведения референдума еще не объявлено.
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Фото из открытых источников
В интервью российским пропагандистским СМИ Милорад Додик заявил, что Республика Сербская, являющаяся частью Боснии и Герцеговины, планирует объявить о своей независимости после проведения референдума.
Додик объясняет, что Республика Сербская достигла "цивилизационной зрелости и понимания", что должна стать независимой страной. По его словам, оставаться в составе Боснии и Герцеговины – это "напрасное расходование ресурсов, времени и возможностей".
Милорад Додик считает, что референдум позволит Республике Сербской выйти из состава Боснии и Герцеговины, а также Дейтонского соглашения, завершившего войну в регионе в 90-х годах.
Вместе с тем Додик не исключает, что после объявления независимости Республики Сербской, она может стать частью Сербии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае Милорад Додик заявлял о прекращении существования Боснии и Герцеговины в будущем.
Также "Комментарии" писали о сообщении Додика, считающего, что в случае победы Трампа он сможет реализовать независимость Республики Сербской.
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