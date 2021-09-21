В Германии мужчина застрелил кассира из-за требования одеть маску

В Германии мужчина убил кассира на автозаправочной станции. Об этом сообщает издание ТСН.

В Германии мужчина застрелил кассира. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в немецком городе Идар-Оберштайн. Сообщается, что мужчина пришел на АЗС, чтобы купить пиво. Кассир отказался продать покупателю товар из-за того, что тот был без маски.

Услышав отказ, злоумышленник сходил домой за револьвером и вернулся. Преступник зашел в помещение в маске взял пиво, подошел к кассе, снял маску и услышав очередное замечание кассира убил его.

Нападавшим оказался 49-летний местный житель. На следующий день он сам явился в отделение полиции и сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что является противником ограничений связанных с коронавирусной инфекцией.

Во время обыска в доме у подозреваемого было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия. Отмечается, что разрешения на них он не имел.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США мужчина стрелял в гостей на дне рождения ребёнка. Во время празднования возник конфликт из-за подарков. Злоумышленник сделал несколько выстрелов и ранил трех человек. В числе пострадавших 16-летний юноша. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место событий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Вирджиния злоумышленник открыл огонь в старшей школе. Правоохранители с помощью местных жителей смогли задержать подозреваемого. В результате инцидента были ранены два человека. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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