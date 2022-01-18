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В Германии неизвестные украли дорогу (ФОТО)

В немецком городе злоумышленник украли 300 квадратных метров дороги

сегодня, 12:15
Автор:

Денис Подставной
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В Германии сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту кражи дороги. Об этом пишет издание Polish News. 

В Германии неизвестные украли дорогу (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в городе Циттау, который расположен в земле Саксония. Сообщается, что на местной грузовой станции неизвестные правонарушители украли около 60 тонн брусчатки с дороги. 

Заметив пропажу, сотрудники железнодорожного оператора Deuthsche Bahn обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что от дороги на территории 300 квадратных метров остался лишь песок. 

По данным правоохранителей, для совершения кражи, преступники использовали экскаватор, а награбленное они вывозили на грузовиках. 

Нанесённый ущерб оценили в 30 тысяч евро. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что 

В Германии неизвестные украли дорогу (ФОТО) - фото 2

Фото: polishnews.co.uk

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде мужчина разбогател за два похода в магазин. 43-летний местному жителю удалось стать обладателем двух выигрышных карт лотереи. Общая сумма выигрышей составила более 180 тысяч долларов. По словам счастливчика, он был так шокирован, что сначала даже не поверил в происходящее. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям концерта. В результате происшествия пострадали, как минимум шестеро человек. Они получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы. Согласно информации медиков, состояние одного из пациентов оценили, как критическое. Полицейски уже начали расследование преступления. Очевидцы говорят, что злоумышленник стрелял из пистолета. 


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Источник: http://polishnews.co.uk/germany-a-road-was-stolen-in-saxony-the-thieves-tore-tens-of-tons-of-paving-stones-from-the-ground/
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