В Германии неизвестные украли дорогу (ФОТО)

В Германии сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту кражи дороги. Об этом пишет издание Polish News.

Полиция. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в городе Циттау, который расположен в земле Саксония. Сообщается, что на местной грузовой станции неизвестные правонарушители украли около 60 тонн брусчатки с дороги.

Заметив пропажу, сотрудники железнодорожного оператора Deuthsche Bahn обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что от дороги на территории 300 квадратных метров остался лишь песок.

По данным правоохранителей, для совершения кражи, преступники использовали экскаватор, а награбленное они вывозили на грузовиках.

Нанесённый ущерб оценили в 30 тысяч евро.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Фото: polishnews.co.uk

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