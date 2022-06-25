В гей-баре в Осло расстреляли посетителей: есть погибшие и раненые (ФОТО)

В столице Норвегии Осло в одном из ночных клубов неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям. Полиция расследует инцидент как теракт. Об этом передает издание NRK.

Стрельба в гей-клубе в Осло. Фото - JAVAD PARSA / NTB

Происшествие случилось в пятницу, 24 июня, в крупнейшем гей-заведении Осло под названием "Лондонский паб", который расположен в центре города. Посетители видели, как в бар вошел неизвестный мужчина, достал из сумки пистолет и начал стрелять.

В результате происшествия погибли два человека. Кроме того, десять человек были серьезно ранены, одиннадцать получили легкие ранения. Инцидент расследуется как терроризм, сообщается в пресс-релизе полицейского округа Осло.

Вскоре после случившегося преступника удалось задержать. Что послужило мотивом нападения на отдыхающих в гей-баре — пока неизвестно. Отмечается, что это случилось за день до проведения ежегодного гей-парада в Осло.





Фото: NADIR ALAM/NRK



По информации источника, злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство и террор. Подробности происшествия устанавливаются.

Фото — NRK

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