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В гей-баре в Осло расстреляли посетителей: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия

сегодня, 11:38
Автор:

Анастасия
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В столице Норвегии Осло в одном из ночных клубов неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям. Полиция расследует инцидент как теракт. Об этом передает издание NRK.

В гей-баре в Осло расстреляли посетителей: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Стрельба в гей-клубе в Осло. Фото - JAVAD PARSA / NTB

Происшествие случилось в пятницу, 24 июня, в крупнейшем гей-заведении  Осло под названием "Лондонский паб", который расположен в центре города. Посетители видели, как в бар вошел неизвестный мужчина, достал из сумки пистолет и начал стрелять. 

В результате происшествия погибли два человека. Кроме того, десять человек были серьезно ранены, одиннадцать получили легкие ранения. Инцидент расследуется как терроризм, сообщается в пресс-релизе полицейского округа Осло.

Вскоре после случившегося преступника удалось задержать. Что послужило мотивом нападения на отдыхающих в гей-баре — пока неизвестно. Отмечается, что это случилось за день до проведения ежегодного гей-парада в Осло. 


В гей-баре в Осло расстреляли посетителей: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Фото: NADIR ALAM/NRK

По информации источника, злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство и террор. Подробности происшествия устанавливаются.

В гей-баре в Осло расстреляли посетителей: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 3

Фото — NRK

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что охранник Путина, носивший ядерный чемодан, ранен выстрелом в голову. В результате происшествия пострадавший попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии. Подробности читайте в нашем сайте.

Также портал "Комментарии" информировал читателей о том, что на территории Гейдельбергского университета произошла стрельба. Студент ранил людей, а затем застрелился. По данным СМИ, молодой человек, вооруженный огнестрельным оружием, начал стрельбу в лекционной аудитории. Подробности читайте в нашей статье.



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Источник: https://www.nrk.no/norge/skyting-ved-utested-i-oslo-sentrum-_-etterforskes-som-terror-1.16016478
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