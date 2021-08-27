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В горах Турции найден пропавший без вести украинский альпинист

В один момент мужчина перестал выходить на связь, находясь в горах

сегодня, 19:47
Автор:

Денис Подставной

В Турции найден пропавший без вести альпинист. Об этом сообщает издание Sözcü.

В горах Турции найден пропавший без вести украинский альпинист

В горах Турции пропал альпинист из Украины. Фото: Sözcü

Как стало известно, инцидент случился в горах Турции. Сообщается, что альпинист из Украины отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе небольшого городка Адильджеваз. Однако вскоре перестал выходить на связь со своими друзьями. 

Во время прогулки альпинист сошел с тропы и заблудился. Вскоре он позвонил своим друзьям и сообщил об этом, отметив также, что находясь в поисках верного пути повредил лодыжку. 

Друзья пропавшего передали информацию турецкой жандармерии. Не теряя времени были начаты поиски пропавшего парня. Спустя некоторое время альпинист вовсе перестал выходить на связь и установить его местонахождение не представлялось возможности. К ночи поиски были приостановлены и вновь возобновлены только к утру. К тому времени телефон пропавшего все также был отключен. 

Как оказалось позже, альпинист добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и связаться с друзьями, сообщив о своем местонахождении. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины. 38-летняя украинка погибла на трассе неподалёку от озера Балатон. Она участвовала в веломарафоне и ехала по автодороге в ночное время суток. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Польше погиб гражданин Украины, которого задержали стражи порядка. Украинец в состоянии алкогольного опьянения уснул в автобусе. Правоохранители доставили его в вытрезвитель, где он погиб. Подробно об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kayip-ukraynali-turist-bulundu-6613630/
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