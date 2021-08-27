В горах Турции найден пропавший без вести украинский альпинист

В Турции найден пропавший без вести альпинист. Об этом сообщает издание Sözcü.

В горах Турции пропал альпинист из Украины. Фото: Sözcü

Как стало известно, инцидент случился в горах Турции. Сообщается, что альпинист из Украины отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе небольшого городка Адильджеваз. Однако вскоре перестал выходить на связь со своими друзьями.

Во время прогулки альпинист сошел с тропы и заблудился. Вскоре он позвонил своим друзьям и сообщил об этом, отметив также, что находясь в поисках верного пути повредил лодыжку.

Друзья пропавшего передали информацию турецкой жандармерии. Не теряя времени были начаты поиски пропавшего парня. Спустя некоторое время альпинист вовсе перестал выходить на связь и установить его местонахождение не представлялось возможности. К ночи поиски были приостановлены и вновь возобновлены только к утру. К тому времени телефон пропавшего все также был отключен.

Как оказалось позже, альпинист добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и связаться с друзьями, сообщив о своем местонахождении.

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