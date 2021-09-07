В Греции возле православного монастыря загорелись леса

На горе Афон, которая находится на полуострове в Греции 7 сентября вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает Еkathimerinі.



В Греции все еще случаются лесные пожары из-за жары, фото Intime News

На место пожаров вылетели четыре самолета и вертолета, которые сбрасывают с воздуха воду. Также на Афон выехало около 40 пожарных. К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники и три пехотные дивизии.



Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространялся. Возгорание произошло возле хутора, расположенного у скита Святой Анны. Эта территория принадлежит монашеской общине.

Сообщается, что место пожаров отдаленное и труднодоступное. По словам заместителя губернатора Афона Аристоса Касмироглу, быстрая мобилизация пожарных позволила локализовать пламя и предотвратить его распространение на другие территории.

Пострадавших нет, церквям и монастырям ничего не угрожает. В районе все еще работают пожарные. Тушение пожаров затрудняет сильный ветер в этой местности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар. В производственном помещении предприятия, которое специализируется на изготовлении пенопласта произошла сильная вспышка. На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Им уже удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия, на данный момент, шестеро работников предприятия считаются пропавшими без вести.

Также мы писали, что в Стамбуле на химическом заводе по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства произошел сильный пожар. Огонь распространился на производственные здания, были слышны взрывы. В результате происшествия пострадал один человек при попытке потушить возгорание.



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