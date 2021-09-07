logo
Русский Українська

BTC/USD

50101.51

ETH/USD

3687.48

LTC/USD

198.33

USD/UAH

26.82

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Греции возле православного монастыря загорелись леса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Греции возле православного монастыря загорелись леса

Церквям и монастырям ничего не угрожает

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна

На горе Афон, которая находится на полуострове в Греции 7 сентября вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает Еkathimerinі.

В Греции возле православного монастыря загорелись леса

В Греции все еще случаются лесные пожары из-за жары, фото Intime News

На место пожаров вылетели четыре самолета и вертолета, которые сбрасывают с воздуха воду. Также на Афон выехало около 40 пожарных. К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники и три пехотные дивизии.

Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространялся. Возгорание произошло возле хутора, расположенного у скита Святой Анны. Эта территория принадлежит монашеской общине.

Сообщается, что место пожаров отдаленное и труднодоступное. По словам заместителя губернатора Афона Аристоса Касмироглу, быстрая мобилизация пожарных позволила локализовать пламя и предотвратить его распространение на другие территории.

Пострадавших нет, церквям и монастырям ничего не угрожает. В районе все еще работают пожарные. Тушение пожаров затрудняет сильный ветер в этой местности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае на одном из предприятий произошел крупный пожар. В производственном помещении предприятия, которое специализируется на изготовлении пенопласта произошла сильная вспышка. На место событий прибыли сотрудники пожарной службы. Им уже удалось ликвидировать возгорание. В результате происшествия, на данный момент, шестеро работников предприятия считаются пропавшими без вести.

Также мы писали, что в Стамбуле на химическом заводе по выработке традиционного турецкого одеколона для рук и дезинфицирующего средства произошел сильный пожар. Огонь распространился на производственные здания, были слышны взрывы. В результате происшествия пострадал один человек при попытке потушить возгорание.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ekathimerini.com/news/1167478/fire-breaks-out-on-mount-athos/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ