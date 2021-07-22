В Ирландии акулы подплыли в берегу, где отдыхали родители с детьми (ФОТО, ВИДЕО)



















На ирландском пляже акула подплыла к людям. Фото из открытых источников

На популярном ирландском пляже произошла пугающая ситуация — к отдыхающим очень близко подплыли акулы. Об этом информирует издание Irishmirror.

По словам источника, в заливе Ким на острове Ахилл в Ко-Мейо в один из солнечных и не предвещающих беды дней отдыхающие вдруг увидели едва заметные плавники акул, что показывались из воды. В то время на пляже находились, помимо взрослых, еще и дети.

Акулы плавали среди людей, но те будто совсем не боясь, оставались на своих местах и не покидали пляж. Некоторые снимали на видео такое редкое явление.





Как оказалось, этот вид акул вовсе не является опасным для людей. Это один из трех видов, которые питаются исключительно планктоном. Но, даже несмотря на это, людям по-прежнему не рекомендуется прикасаться к ним и взаимодействовать с акулами.

Видео такой необычной встречи было размещено в социальных сетях. Очевидцы редкого явления отметили, что этот ролик больше похож на отрывок из легендарного хоррор-фильма "Челюсти".





Также сайт сообщал о том, что в Красном море акула напала на туриста и оторвала ему часть ноги. Стоит отметить, что пострадавший в момент нападения акулы даже не находился в воде, но хищник все же схватил его и сильно травмировал. Подробнее об этом случае читайте в нашем материале





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