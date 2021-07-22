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Главная Новости Мир Европа В Ирландии акулы подплыли в берегу, где отдыхали родители с детьми (ФОТО, ВИДЕО)
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В Ирландии акулы подплыли в берегу, где отдыхали родители с детьми (ФОТО, ВИДЕО)

К большому удивлению, акул никто из отдыхающих не испугался

сегодня, 21:23
Автор:

Мокрик Анастасия








В Ирландии акулы подплыли в берегу, где отдыхали родители с детьми (ФОТО, ВИДЕО)

На ирландском пляже акула подплыла к людям. Фото из открытых источников

На популярном ирландском пляже произошла пугающая ситуация — к отдыхающим очень близко подплыли акулы. Об этом информирует издание Irishmirror.

По словам источника, в заливе Ким на острове Ахилл в Ко-Мейо в один из солнечных и не предвещающих беды дней отдыхающие вдруг увидели едва заметные плавники акул, что показывались из воды. В то время на пляже находились, помимо взрослых, еще и дети. 

Акулы плавали среди людей, но те будто совсем не боясь, оставались на своих местах и не покидали пляж. Некоторые снимали на видео такое редкое явление. 

В Ирландии акулы подплыли в берегу, где отдыхали родители с детьми (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Как оказалось, этот вид акул вовсе не является опасным для людей. Это один из трех видов, которые питаются исключительно планктоном. Но, даже несмотря на это, людям по-прежнему не рекомендуется прикасаться к ним и взаимодействовать с акулами.

Видео такой необычной встречи было размещено в социальных сетях. Очевидцы редкого явления отметили, что этот ролик больше похож на отрывок из легендарного хоррор-фильма "Челюсти". 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Бразилии акула откусила мужчине руку по локоть, когда тот справлял нужду в океане. На пляже были предупреждающие об акулах таблички, но отдыхающий почему-то проигнорировал их, о чем уже очень скоро пожалел.

Также сайт сообщал о том, что в Красном море акула напала на туриста и оторвала ему часть ноги. Стоит отметить, что пострадавший в момент нападения акулы даже не находился в воде, но хищник все же схватил его и сильно травмировал. Подробнее об этом случае читайте в нашем материале


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Источник: https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/irish-beachgoers-surprise-seeing-basking-24578864
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