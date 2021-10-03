В Итальянском городе самолет упал на здание: никто не выжил (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Италии потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент.
Крушение самолета в Италии. Фото: скриншот из видео
Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. На борту разбившегося частного самолета находилось шестеро человек.
Сообщается, что летательный аппарат вылетел из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Борт рухнул на здание, которое находилось на ремонте.
В результате происшествия никто не выжил. На место крушения поспешили медики, правоохранители и сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливается причина катастрофы.
В Сети появляются видео с места событий.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки. Двое украинцев один за другим умерли без видимых причин и болезней. Предположительной причиной смерти одного из мужчин считается сердечный приступ. Отмечается, что у погибших не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Сухогруз на, котором украинцы прибыли в порт шел под флагом Маршалловых островов.
Также "Комментарии" сообщали о том, что в Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе. Вооруженный правонарушитель пришел в учебное заведение для того, чтобы выяснить отношения с обидчиками его дочери. Сначала он устроил драку, а затем достал оружие и начал стрелять в воздух. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако был задержан. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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