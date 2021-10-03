В Итальянском городе самолет упал на здание: никто не выжил (ВИДЕО)

В Италии потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Крушение самолета в Италии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. На борту разбившегося частного самолета находилось шестеро человек.

Сообщается, что летательный аппарат вылетел из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Борт рухнул на здание, которое находилось на ремонте.

В результате происшествия никто не выжил. На место крушения поспешили медики, правоохранители и сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливается причина катастрофы.

В Сети появляются видео с места событий.

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