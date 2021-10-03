logo
Русский Українська

BTC/USD

47882.44

ETH/USD

3401.84

LTC/USD

169.64

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Итальянском городе самолет упал на здание: никто не выжил (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Итальянском городе самолет упал на здание: никто не выжил (ВИДЕО)

На борту летательного аппарата находилось шестеро человек

сегодня, 17:40
Автор:

Денис Подставной

В Италии потерпел крушение самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Итальянском городе самолет упал на здание: никто не выжил (ВИДЕО)

Крушение самолета в Италии. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. На борту разбившегося частного самолета находилось шестеро человек. 

Сообщается, что летательный аппарат вылетел из аэропорта Линате и направлялся на остров Сардиния. Борт рухнул на здание, которое находилось на ремонте. 

В результате происшествия никто не выжил. На место крушения поспешили медики, правоохранители и сотрудники спасательной службы. На данный момент устанавливается причина катастрофы. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки. Двое украинцев один за другим умерли без видимых причин и болезней. Предположительной причиной смерти одного из мужчин считается сердечный приступ. Отмечается, что у погибших не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Сухогруз на, котором украинцы прибыли в порт шел под флагом Маршалловых островов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе. Вооруженный правонарушитель пришел в учебное заведение для того, чтобы выяснить отношения с обидчиками его дочери. Сначала он устроил драку, а затем достал оружие и начал стрелять в воздух. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако был задержан. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4402898-v-ytalyy-razbylsia-samolet-est-pohybshye
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ