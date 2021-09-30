В Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе

В России произошла стрельба в учебном заведении. Об этом сообщает издание ТСН.

В российской школе произошла стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Москве. Сообщается, что отец ученицы десятого класса пришел в школу с оружием. Мужчина хотел выяснить отношения с обидчиками его дочери.

Сначала злоумышленник затеял драку, а затем начал стрелять в воздух. О случившемся узнали в правоохранительных органах. Когда стражи порядка прибыли на место событий правонарушитель пытался скрыться, однако был задержан.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Никто не пострадал.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России психически больная девушка изготовила бомбы, но никто этого не заметил. Школьница задумала взорвать образовательное учреждение, где училась. Вместе со сверстником они смастерили взрывчатку, но неудачно испытали ее и решили отложить этот свой замысел. Замысел об уничтожении учебного заведения возник у 15-летней горожанки еще в начале года. Поддержал его ее товарищ, с которым они начали производить взрывное устройство.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Пермском крае России пешеходный мост упал прямо на автомобили с людьми. Согласно предварительной информации, конструкцию задел водитель грузового транспортного средства. После этого мост рухнул. В результате происшествия пострадали два человека. Они погибли на месте от полученных травм. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Участок дороги, где произошла трагедия перекрыт.

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