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В Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе

Вооруженный мужчина пришел в школу, чтобы выяснить отношения с обидчиками дочери

сегодня, 18:05
Автор:

Денис Подставной

В России произошла стрельба в учебном заведении. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе

В российской школе произошла стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Москве. Сообщается, что отец ученицы десятого класса пришел в школу с оружием. Мужчина хотел выяснить отношения с обидчиками его дочери. 

Сначала злоумышленник затеял драку, а затем начал стрелять в воздух. О случившемся узнали в правоохранительных органах. Когда стражи порядка прибыли на место событий правонарушитель пытался скрыться, однако был задержан. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Никто не пострадал. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России психически больная девушка изготовила бомбы, но никто этого не заметил. Школьница задумала взорвать образовательное учреждение, где училась. Вместе со сверстником они смастерили взрывчатку, но неудачно испытали ее и решили отложить этот свой замысел. Замысел об уничтожении учебного заведения возник у 15-летней горожанки еще в начале года. Поддержал его ее товарищ, с которым они начали производить взрывное устройство.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Пермском крае России пешеходный мост упал прямо на автомобили с людьми. Согласно предварительной информации, конструкцию задел водитель грузового транспортного средства. После этого мост рухнул. В результате происшествия пострадали два человека. Они погибли на месте от полученных травм. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Участок дороги, где произошла трагедия перекрыт. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-moskve-razdavalis-vystrely-v-shkole-otec-desyatiklassnicy-primenil-pistolet-1878442.html
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