В Косово срезали стенд с Путиным: президента России назвали фашистом (ВИДЕО)

Министр внутренних дел Косово Джелал Свечла назвал президента России Владимира Путина "фашистом" и срезал стенд с его фотографией. Таким образом, в Косово демонтируют билборды, которые были поставлены с помощью Сербии.



В Косово срезали билборд с Владимиром Путиным

В Косово в городке Звечан убрали билборд, на котором были размещены "почетные жители" этого населенного пункта по версии Сербии. На "доске почета" было семь изображений, в том числе президента России Владимира Путина, президента Сербии Александера Вучича и сербского теннисиста Новака Джоковича.

"Этим билбордам и изображением фашистов и агрессоров типа Владимира Путина и противников нашего государства не будет места в нашем государстве", – объяснил демонтаж министр внутренних дел Косово Джелал Свечла.

По словам Свечлы в городке Звечан убрали незаконные билборды с символикой, неприемлемой в Республике Косово. Также министр подчеркнул, что в Косово может быть только один символ Сербии, а именно посольство в Приштине.

Процесс демонтажа билборда с изображением Путина Джелал Свечла опубликовал на своей странице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается использовать конфликтные ситуации и инциденты между двумя балканскими странами, чтобы отвлечь Европу от войны в Украине. Военные эксперты и аналитики считают, что таким образом Путин хочет повлиять на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что президент Косово Вьоса Османи заявила, что ожидает "смелых" решений от Украины. Вероятно, намекая на то, чтобы Украина признала независимость Косово. Османи отметила, что Косово поддерживает Украину, ее суверенитет и права, которые украинцы отвоевывают против агрессивного и геноцидного соседа.