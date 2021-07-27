В США разбился самолет: пожар охватил лесополосу (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки потерпел крушение самолет. Об этом пишет Flightglobal.

В США разбился самолет. Фото: flightglobal.com

Как стало известно, вчера, 27 июля, в американском штате Калифорния вблизи аэропорта Траки-Тахо разбился частный самолет Twin Turbo Jet Challenger 605. Сообщается, что летательный аппарат потерпел крушение во время того, как заходил на посадку.

В месте падения возник мощный пожар. Самолет упал в районе лесополосы. Сотрудники правоохранительных органов города Траки заявили о том, что в результате происшествия ни конструкции ни люди, которые находились на земле не пострадали. На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту летательного аппарата.

Для справки: по данным Bombardier Aircraft Inc., самолет CL 600 рассчитан на перевозку одиннадцати пассажиров и двух членов экипажа.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сомали разбился пассажирский самолет. Он упал поблизости грунтовой взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что на его борту находилось 45 пассажиров. Летательный аппарат вылетел из столицы Кении и рухнул в аэропорту Эль-Вак. В Сети появились фото с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в Швеции разбился небольшой самолет с парашютистами на борту. Он упал неподалёку от места взлёта. На место прибыли сотрудники спасательных служб. Сообщается о погибших. На борту летательного аппарата находилось восемь парашютистов и один пилот. В Сети появились фотографии с места крушения борта. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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