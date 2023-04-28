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В Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева

МИД Молдовы требуют объяснений словам Медведева, который сказал, что такой "страны такой уже нет".

28 апреля 2023, 17:00
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Автор:

Slava Kot

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла Российской Федерации Олега Васнецова из-за неприемлемых заявлений со стороны высших российских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

В Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

МИД Молдовы заявил, что не будет комментировать скандальные заявления Медведева, однако вызвали посла РФ для объяснений.


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"Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для предоставления объяснений по заявлениям в адрес нашей страны", — сообщили в пресс-службе. МИД Молдавии.

Напомним, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил о черных списках для чиновников, поддерживающих войну. Этим лицам будет запрещено въезжать на территорию Молдовы. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал, сказав, что "страны такой уже нет", потому что якобы молдавское правительство продало независимость Румынии. Российский политик также подчеркнул, что Молдова должна уважать непризнанное Приднестровье, спонсируемое Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на слова венгерского премьера Виктора Орбана и похвалил его скандальным заявлением. Венгерский политик говорил, что без помощи Евросоюза война в Украине закончится быстрее.

Также "Комментарии" писали о реакции МИД РФ на разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/04/28/7160669/
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