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В Норвегии полураздетый россиянин бегал с ножом за прохожими: преступника застрелили (ФОТО)

В Осло полицейские открыли огонь по вооруженному мужчине

сегодня, 19:21
Автор:

Денис Подставной
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В столице Норвегии вооруженный мужчина нападал на прохожих. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Норвегии полураздетый россиянин бегал с ножом за прохожими: преступника застрелили (ФОТО)

Мужчина бегал за прохожими с ножом. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 9 ноября в городе Осло. Правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц полураздетый мужчина с ножом бегает за прохожими. 

Прибыв на место событий, полицейские попытались остановить злоумышленника, сбив его на автомобиле. После этого по неизвестному открыли огонь из табельного оружия. 

Правонарушитель получил пулевое ранение и был госпитализирован медиками. От полученных травм мужчина скончался в стенах больницы. 

На данный момент полицейские устанавливают мотивы нападения. Как указывается в статье, нападавшим являлся гражданин России. Отмечается, что ранее мужчина уже притягивался к ответственности за аналогичное преступление в Осло. Он был приговорен к принудительной психиатрической помощи. 

В Норвегии полураздетый россиянин бегал с ножом за прохожими: преступника застрелили (ФОТО) - фото 2

Фото:  кадр из видео

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Польше трагически погибли двое граждан Украины. Микроавтобус, в салоне которого находилось четверо человек, слетел с дороги и врезался в дерево. Транспортное средство получило настолько серьезные повреждения, что спасателям пришлось освобождать пострадавших с помощью специальных инструментов. Двое украинцев погибли от полученных травам. Их смерть подтвердили в МИД Украины. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в столице Чехии был убит украинец. В одном из клубов города мужчину ударил по лицу охранник. Пострадавший упал на пол и ушибся головой. Медики диагностировали у него отек головного мозга. За жизнь мужчины врачи боролись на протяжении месяца. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4415331-v-oslo-zastrelyly-napavsheho-s-nozhom-na-luidei-chechentsa
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