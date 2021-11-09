В Норвегии полураздетый россиянин бегал с ножом за прохожими: преступника застрелили (ФОТО)

В столице Норвегии вооруженный мужчина нападал на прохожих. Об этом пишет издание Корреспондент.

Мужчина бегал за прохожими с ножом. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 9 ноября в городе Осло. Правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц полураздетый мужчина с ножом бегает за прохожими.

Прибыв на место событий, полицейские попытались остановить злоумышленника, сбив его на автомобиле. После этого по неизвестному открыли огонь из табельного оружия.

Правонарушитель получил пулевое ранение и был госпитализирован медиками. От полученных травм мужчина скончался в стенах больницы.

На данный момент полицейские устанавливают мотивы нападения. Как указывается в статье, нападавшим являлся гражданин России. Отмечается, что ранее мужчина уже притягивался к ответственности за аналогичное преступление в Осло. Он был приговорен к принудительной психиатрической помощи.





Фото: кадр из видео

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Польше трагически погибли двое граждан Украины. Микроавтобус, в салоне которого находилось четверо человек, слетел с дороги и врезался в дерево. Транспортное средство получило настолько серьезные повреждения, что спасателям пришлось освобождать пострадавших с помощью специальных инструментов. Двое украинцев погибли от полученных травам. Их смерть подтвердили в МИД Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в столице Чехии был убит украинец. В одном из клубов города мужчину ударил по лицу охранник. Пострадавший упал на пол и ушибся головой. Медики диагностировали у него отек головного мозга. За жизнь мужчины врачи боролись на протяжении месяца.

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