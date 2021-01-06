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Главная Новости Мир Европа В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня
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В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня

Судьба несколько людей пока остается неизвестной

сегодня, 13:28
Автор:

Мокрик Анастасия

За шесть дней работы под завалами спасателям удалось обнаружить тела семи погибших. На сегодняшний день судьбы троих человек остается загадкой. Однако найти их живыми  надежды практически не осталось.

В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня

В Норвегии спасатели ищут людей после сильного оползня - фото из открытых источников

По информации спасателей, погибшими считаются десять человек. Троих из них не смогли найти ни в одном из мест, где они теоретически могли находиться.  Если ранее они считались пропавшими, то теперь этих людей считают погибшими.

Напомним, что 30 декабря в городе Аск произошло такое опасное явление природы как оползень. Своей разрушительной силой он снес практически десяток домов и забрал человеческие жизни. В тот же день из городка было эвакуировано  около тысячи человек.

В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня - фото 2

Несколько дней назад спасателям удалось обнаружить тело седьмой жертвы природной катастрофы. Ею оказалась беременная женщина. Ужасающим фактом является и то, что тело её 2-летней дочери, а также тело супруга, нашли там же, под завалом. Сообщается, что в числе погибших и 13-летняя девочка. Самому старшему из погибших — 69 лет.

На данный момент поиски не прекращены. Вчера, 5 января, спасателям в срочном порядке пришлось покинуть место происшествия, так как было предупреждение о новом оползне. К счастью, на этот раз он оказался незначительным, и никто не пострадал. 

В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в сети опубликовали шокирующие фото, сделанные на популярном пляже Кута на Бали, который завалило огромной кучей пластикового мусора, а также о том, что в аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв.



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Источник: https://www.dw.com/uk/zsuv-gruntu-v-norvehii-riatuvalnyky-kazhut-pro-10-zhertv/a-56138080
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