В Норвегии продолжают находить трупы без вести пропавших после разрушительного оползня

За шесть дней работы под завалами спасателям удалось обнаружить тела семи погибших. На сегодняшний день судьбы троих человек остается загадкой. Однако найти их живыми надежды практически не осталось.

В Норвегии спасатели ищут людей после сильного оползня - фото из открытых источников

По информации спасателей, погибшими считаются десять человек. Троих из них не смогли найти ни в одном из мест, где они теоретически могли находиться. Если ранее они считались пропавшими, то теперь этих людей считают погибшими.

Напомним, что 30 декабря в городе Аск произошло такое опасное явление природы как оползень. Своей разрушительной силой он снес практически десяток домов и забрал человеческие жизни. В тот же день из городка было эвакуировано около тысячи человек.





Несколько дней назад спасателям удалось обнаружить тело седьмой жертвы природной катастрофы. Ею оказалась беременная женщина. Ужасающим фактом является и то, что тело её 2-летней дочери, а также тело супруга, нашли там же, под завалом. Сообщается, что в числе погибших и 13-летняя девочка. Самому старшему из погибших — 69 лет.

На данный момент поиски не прекращены. Вчера, 5 января, спасателям в срочном порядке пришлось покинуть место происшествия, так как было предупреждение о новом оползне. К счастью, на этот раз он оказался незначительным, и никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в сети опубликовали шокирующие фото, сделанные на популярном пляже Кута на Бали, который завалило огромной кучей пластикового мусора, а также о том, что в аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв.





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