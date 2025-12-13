В Париже отменили важную встречу по Украине: что известно

Запланированная на субботу встреча в Париже по Украине не состоится.

Елисейский дворец. Фото: из открытых источников

Ожидалось, что переговоры пройдут на уровне высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп во время "напряженного" телефонного звонка призывал европейских лидеров оказывать давление на президента Украины, чтобы тот согласился на американский мирный план.

Вместе с тем, в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба немецкого правительства.

"Основной темой станут текущие мирные переговоры по Украине. К обсуждению должны присоединиться также европейские лидеры и представители ЕС и НАТО", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Пентагона Пит Гегсет отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в переговорах по завершению войны России против Украины. Именно Дрисколл в конце ноября побывал в Киеве, где представил украинской стороне мирный план США.

По информации The Telegraph, его отстранили от переговоров, поскольку министр обороны США решил, что он "выходит за пределы своих полномочий".

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине новые гарантии безопасности и подчеркнул, что Вашингтон оставляет на столе обязательство по возможному участию в миротворческом или стабилизационном контингенте.