Чи готові США дати Україні гарантії безпеки: що заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нові гарантії безпеки і наголосив, що Вашингтон залишає на столі зобов'язання щодо можливої участі у миротворчому чи стабілізаційному контингенті. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, трансляція якого велася Білим домом.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Дональда Трампа, американська роль у майбутній угоді може включати повітряну підтримку, розвідувальні дані та інші елементи, які дають змогу зміцнити безпеку України. Він уточнив, що Сполучені Штати готові допомогти, якщо сторони вийдуть на параметри домовленостей.

Трамп також заявив, що Вашингтон раніше був близьким до досягнення домовленості як з Києвом, так і з Москвою.

За його словами, лише у листопаді внаслідок бойових дій в Україні загинуло близько 25 тисяч осіб – переважно військові, але серед жертв є громадянські.

"Я хотів би, щоби вбивства припинилися. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб це сталося", — наголосив американський президент.

Він додав, що ця війна несе ризики подальшої ескалації.

Трамп попередив, що подібні конфлікти можуть призвести до глобального протистояння.

"Такі речі закінчуються великими світовими війнами. Якщо всі продовжуватимуть грати в ці ігри, ми можемо опинитися у Третьій світовій. А цього ми допустити не можемо", — підсумував він.

