У Парижі скасували важливу зустріч щодо України: що відомо

Запланованої на суботу зустрічі в Парижі щодо України не відбудеться.

Єлисейський палац. Фото: з відкритих джерел

Очікувалося, що переговори пройдуть на рівні високопоставлених представників США, України, Франції, Німеччини та Великобританії. Про це повідомляє польське видання RMF FM з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Водночас The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп під час "напруженого" телефонного дзвінка мав закликати європейських лідерів чинити тиск на президента України, щоб той погодився на американський мирний план.

Разом з тим у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться в понеділок із президентом України Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба німецького уряду.

"Основною темою стануть поточні мирні переговори щодо України. До обговорення мають долучитися також європейські лідери та представники ЄС і НАТО", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив міністра армії США Дена Дрісколла від участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Саме Дрісколл наприкінці листопада побував у Києві, де представив українській стороні мирний план США.

За інформацією The Telegraph, його відсторонили від переговорів, оскільки міністр оборони США вирішив, що він "виходить за межі своїх повноважень".

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні нові гарантії безпеки і наголосив, що Вашингтон залишає на столі зобов'язання щодо можливої участі у миротворчому чи стабілізаційному контингенті.