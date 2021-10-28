В Канаде злоумышленник устроил стрельбу в нескольких домах: есть погибшие

В Канаде злоумышленник стрелял в людей. Об этом пишет издание Корреспондент.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на северо-западе страны. В населённом пункте неподалёку от города Уайтхорс вооруженный мужчина устроил стрельбу в нескольких домах.

В результате происшествия погибли два человека. Кроме того, еще один местный житель получил серьезные ранения и был госпитализирован прибывшими на место событий медиками.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать стрелка. Ученикам и учителям местной школы запретили покидать учебное заведение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Выясняются мотивы нападавшего.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что неподалёку от канадского города Торонто легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку из-за технических неисправностей. На борту летательного аппарата находился пилот и инструктор. Ими было решено совершить посадку на автомагистраль. Самолет успешно приземлился. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Участок дороги, где совершалась посадка временно перекрыт.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах Америки местный житель обнаружил своего малолетнего сына мёртвым. Ребёнок лежал посреди улицы. Накануне 7-летний мальчишка вышел на улицу, чтобы поиграть в саду и не вернулся. На место происшествия прибыли полицейские. Согласно предварительным данным правоохранителей, на мальчика напало неизвестное животное. На данный момент проводится расследование.

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