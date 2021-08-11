В Польше нейрохирурги пришили голову ребёнку, которую ему оторвало в ДТП

Польские нейрохирурги пришили голову ребёнку, которую оторвало в ДТП. Об этом сообщает издание In Poland.

В Польше ребёнку пришили голову. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в поселке Редзиково, который находится неподалёку от города Слупск. Сообщается, что 57-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Помимо водителя в салоне автомобиля находились 37-летний мужчина и 3-летняя девочка. От полученных травм мужчина скончался на месте. Девочка получила серьезные травмы

Ребёнок был пристёгнут ремнём безопасности и в момент удара её сильно подбросило вперед. Потерпевшая получила травму позвоночника, а её голову буквально оторвало от шеи. Она держалась на одной коже и мышцах.

Пострадавшая была экстренно доставлена в детский травматологический центр больницы им. Николая Коперника. Там нейрохирурги пришили ей голову обратно, а также смогли стабилизировать её состояние. Теперь ребёнку предстоит долгая реабилитация.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Сообщается, что водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса транспортного средства. В результате происшествия пострадали более 30 пассажиров и водитель. На место инцидента поспешили медики и спасатели. Потерпевших доставили в медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Германии грузовик столкнулся с переполненным автобусом. После удара одного из пассажиров автобуса выбросило на дорогу. От полученных травм он скончался на месте. Сообщается, что в результате ДТП пострадали оба водителя и 17 пассажиров автобуса. Они получили ранения разной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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