logo
Русский Українська

BTC/USD

48904.98

ETH/USD

3284.21

LTC/USD

182.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа В Польше от избитого в трамвае украинца требуют оплатить штраф за остановку транспорта
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше от избитого в трамвае украинца требуют оплатить штраф за остановку транспорта

Пострадавший и его адвокат прокомментировали ситуацию

сегодня, 09:39
Автор:

Мокрик Анастасия

В польском городе Краков произошло нападение на украинца. Мужчину избили в общественном транспорте. Теперь с него требуют выплату штрафа за то, что трамвай во время драки был остановлен. Об этом сообщает ТСН.

В Польше от избитого в трамвае украинца требуют оплатить штраф за остановку транспорта

От избитого в Польше украинца требуют выплату штрафа - фото: pinterest

По информации источника, во время поездки в трамвае в январе этого года на украинца набросился с кулаками неизвестный мужчина. Это случилось, когда в салоне общественного транспорта остался лишь пострадавший и его обидчик. Отмечается, что до этого мужчина вел себя крайне неадекватно, однако же никакого внимания уроженец Украины на это не обращал. 

"Мужчина был довольно крепкий — он держал меня, а я не мог вырваться", — говорит потерпевший. 

По словам мужчины, нападки со стороны незнакомца продолжались вплоть до того момента, пока трамвай не доехал до своей конечной остановки. Водитель заметил, что в салоне происходит драка. Пострадавший попросил его вызвать полицию, но в этот момент злоумышленник выбежал из трамвая. 

На следующий день мужчина снял побои и написал заявление в полицию. Однако уже через пару недель он был оповещен о том, что дело закрыто, так как найти нападавшего не удалось.

Еще спустя некоторое время украинец получил письмо от Управления общественного транспорта Кракова о том, что он должен оплатить штраф в размере 520 злотых (примерно 3 537 гривен) за задержку движения трамвая. 

Пострадавший обратился за помощью к адвокату, который в свою очередь отметил, что транспортная компания должна гарантировать пассажиру безопасность. В данном случае, по его словам, такого не было. Поэтому штраф можно обжаловать в суде. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Польше погиб гражданин Украины. Перед этим полицейские связали буйного мужчину ремнями, однако после этого он начал синеть и потерял сознание. Подробнее читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что в Польше трагически погиб молодой украинец. В чужую страну мужчина уехал на заработки и провел там несколько последних лет. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-polshe-v-tramvae-izbili-ukrainca-i-zastavlyayut-zaplatit-shtraf-iz-za-zaderzhke-transporta-1850752.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ