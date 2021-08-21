В Польше от избитого в трамвае украинца требуют оплатить штраф за остановку транспорта

В польском городе Краков произошло нападение на украинца. Мужчину избили в общественном транспорте. Теперь с него требуют выплату штрафа за то, что трамвай во время драки был остановлен. Об этом сообщает ТСН.

От избитого в Польше украинца требуют выплату штрафа - фото: pinterest

По информации источника, во время поездки в трамвае в январе этого года на украинца набросился с кулаками неизвестный мужчина. Это случилось, когда в салоне общественного транспорта остался лишь пострадавший и его обидчик. Отмечается, что до этого мужчина вел себя крайне неадекватно, однако же никакого внимания уроженец Украины на это не обращал.

"Мужчина был довольно крепкий — он держал меня, а я не мог вырваться", — говорит потерпевший.

По словам мужчины, нападки со стороны незнакомца продолжались вплоть до того момента, пока трамвай не доехал до своей конечной остановки. Водитель заметил, что в салоне происходит драка. Пострадавший попросил его вызвать полицию, но в этот момент злоумышленник выбежал из трамвая.

На следующий день мужчина снял побои и написал заявление в полицию. Однако уже через пару недель он был оповещен о том, что дело закрыто, так как найти нападавшего не удалось.

Еще спустя некоторое время украинец получил письмо от Управления общественного транспорта Кракова о том, что он должен оплатить штраф в размере 520 злотых (примерно 3 537 гривен) за задержку движения трамвая.

Пострадавший обратился за помощью к адвокату, который в свою очередь отметил, что транспортная компания должна гарантировать пассажиру безопасность. В данном случае, по его словам, такого не было. Поэтому штраф можно обжаловать в суде.

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