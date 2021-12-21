В Польше погибло двое украинцев: что известно

В Польше за одни сутки погибло двое граждан Украины. Об этом пишет издание In Poland.

Полиция. Фото: Pixabay

Один из инцидентов произошел в Лодзинском воеводстве, что в центре страны. Легковой автомобиль, в котором находилось двое украинцев вылетел с дороги и врезался в охранный экран автомагистрали. После этого транспортное средство столкнулось с другой легковушкой, ехавшей по встречной полосе.

В результате ДТП 43-летний гражданин Украины скончался на месте от полученных травм. Второй украинец в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Также в аварии пострадал и водитель второго автомобиля. Он травмировался и был госпитализирован.

Еще одно происшествие с участием украинцев произошло в Западно-Поморском воеводстве Польши, что на северо-западе страны. Там водитель автомобиля вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате инцидента от полученных травм скончался 50-летний украинец, который находился на пассажирском сиденье. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Затонуло грузовое судно, которое перевозило пассажиров. На борту корабля находилось более ста человек. Вода начала поступать в машинное отделение судна и оно пошло ко дну. Многие люди пропали без вести. По меньшей мере 17 человек погибли.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что наводнения в Малайзии уносят жизни людей. Они образовались в результате длительных проливных дождей. Стихия сильнее всего ударила по таким штатам, как Селангорн и Паханге. Там погибло больше всего людей.

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