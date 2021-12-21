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В Польше погибло двое украинцев: что известно

В Польше в ДТП погибли украинцы

21 декабря 2021, 15:40
Автор:

Денис Подставной
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В Польше за одни сутки погибло двое граждан Украины. Об этом пишет издание In Poland. 

В Польше погибло двое украинцев: что известно

Полиция. Фото: Pixabay

Один из инцидентов произошел в Лодзинском воеводстве, что в центре страны. Легковой автомобиль, в котором находилось двое украинцев вылетел с дороги и врезался в охранный экран автомагистрали. После этого транспортное средство столкнулось с другой легковушкой, ехавшей по встречной полосе. 

В результате ДТП 43-летний гражданин Украины скончался на месте от полученных травм. Второй украинец в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение. Также в аварии пострадал и водитель второго автомобиля. Он травмировался и был госпитализирован. 

Еще одно происшествие с участием украинцев произошло в Западно-Поморском воеводстве Польши, что на северо-западе страны. Там водитель автомобиля вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате инцидента от полученных травм скончался 50-летний украинец, который находился на пассажирском сиденье. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Затонуло грузовое судно, которое перевозило пассажиров. На борту корабля находилось более ста человек. Вода начала поступать в машинное отделение судна и оно пошло ко дну. Многие люди пропали без вести. По меньшей мере 17 человек погибли. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что наводнения в Малайзии уносят жизни людей. Они образовались в результате длительных проливных дождей. Стихия сильнее всего ударила по таким штатам, как Селангорн и Паханге. Там погибло больше всего людей. 


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/proisshestviya/za-dobu-v-dtp-u-polshhi-tragichno-zaginulo-dvoeh-ukra%D1%97nciv/
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