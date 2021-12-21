У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение: десятки человек погибли и пропали без вести

У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Об этом пишет издание Xinhua.

У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось у северо-восточного побережья Мадагаскара. Сообщается, что судно, на борту которого находилось около 130 человек, направилось в Соаньерана-Ивонго из Антанамбе, однако во время пути в машинное отделение корабля начала поступать вода. После этого судно пошло ко дну.

В результате аварии погибло по меньшей мере 17 человек. Судьба еще 60 пассажиров остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

В ходе спасательной операции были спасены более 40 человек.

Согласно данным СМИ, затонувшее судно являлось грузовым и не имело лицензии на перевозку пассажиров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексике произошло обрушение подвесного моста. В этот момент на нем находились десятки граждан. В результате обрыва пострадали более 20 человек. Почти половину из пострадавших составляют несовершеннолетние. Многим потребовалась медицинская помощь. В настоящее время уже начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Малайзия страдает от масштабных наводнений, которое образовались в результате проливных дождей. Потоки воды разрушают инфраструктуру и жилые дома. Местные жители вынуждены покидать свои дома. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни 15 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано в Селангорн и Паханге. Сообщается, что прошедшие ливни были самыми сильными за последние 100 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!