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У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение: десятки человек погибли и пропали без вести

У северо-восточного побережья Мадагаскара затонуло грузовое судно

сегодня, 14:32
Автор:

Денис Подставной
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У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Об этом пишет издание Xinhua. 

У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение: десятки человек погибли и пропали без вести

У берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось у северо-восточного побережья Мадагаскара. Сообщается, что судно, на борту которого находилось около 130 человек, направилось в Соаньерана-Ивонго из Антанамбе, однако во время пути в машинное отделение корабля начала поступать вода. После этого судно пошло ко дну. 

В результате аварии погибло по меньшей мере 17 человек. Судьба еще 60 пассажиров остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести. 

В ходе спасательной операции были спасены более 40 человек. 

Согласно данным СМИ, затонувшее судно являлось грузовым и не имело лицензии на перевозку пассажиров. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Мексике произошло обрушение подвесного моста. В этот момент на нем находились десятки граждан. В результате обрыва пострадали более 20 человек. Почти половину из пострадавших составляют несовершеннолетние. Многим потребовалась медицинская помощь. В настоящее время уже начато расследование, которое установит все обстоятельства инцидента. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Малайзия страдает от масштабных наводнений, которое образовались в результате проливных дождей. Потоки воды разрушают инфраструктуру и жилые дома. Местные жители вынуждены покидать свои дома. Разбушевавшаяся стихия уже успела унести жизни 15 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано в Селангорн и Паханге. Сообщается, что прошедшие ливни были самыми сильными за последние 100 лет.


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Источник: http://russian.news.cn/2021-12/21/c_1310385387.htm
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