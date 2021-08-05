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Главная Новости Мир США В США сошел с рельсов поезд, который перевозил сотни новых автомобилей (ФОТО)
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В США сошел с рельсов поезд, который перевозил сотни новых автомобилей (ФОТО)

Состав занимался транспортировкой около пятисот транспортных средств

сегодня, 15:26
Автор:

Денис Подставной

В США поезд, который перевозил новые автомобили, сошел с рельсов. Об этом сообщает издание The drive.

В США сошел с рельсов поезд, который перевозил сотни новых автомобилей (ФОТО)

В США поезд сошел с рельсов. Фото: facebook.com/del.buckman

Как стало известно, инцидент произошел в штате Миссури, что в Соединённых Штатах Америки. Сообщается, что поезд, который состоял из 44 вагонов перевозил новенькие автомобили Ford моделей F-150 и Transit.

Состав занимался транспортировкой около пятисот транспортных средств и по неизвестной причине сошел с рельсов на северо-востоке штата. Отмечается, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. 

Новые автомобили направлялись в дилерские центры и должны были отправится покупателям, которые оформили предварительный заказ. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В Сети появились фотографии с места происшествия. 

В США сошел с рельсов поезд, который перевозил сотни новых автомобилей (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/del.buckman

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Сообщается, что инцидент произошел неподалёку от чешского города под названием Домажлице. В результате происшествия несколько человек погибли и еще многие получили ранения. На место события прибыли сотрудники спасательной службы, полицейские и медики. Потерпевших доставили в медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что близ польского города Щецин пассажирский поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде. После того как произошло столкновение несколько вагонов состава сошли с рельсов. Сообщается, что в результате происшествия пострадало несколько пассажиров. Согласно предварительной информации водитель грузовика проигнорировал предупреждающие о приближении поезда сигналы и выехал на переезд. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.thedrive.com/news/41806/freight-train-carrying-ford-f-150-pickups-derails-in-missouri
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