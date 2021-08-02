В Польше трагически погиб гражданин Украины

В Польше погиб гражданин Украины. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

В Польше погиб гражданин Украины. Фото: vifi.pl.

Как стало известно, инцидент произошел в населённом пункте Погоже, что в Силезском воеводстве. На строительстве произошел несчастный случай, в результате, которого погиб 56-летний гражданин Украины. Он занимался разборкой нежилого помещения.

Во время разборки на мужчину рухнула одна из внутренних стен. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Отмечается, что погибший работал на стройке официально и помещение разбиралось легально.

На место инцидента прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в населённом пункте Бжозовец, который находится возле польского города Гожув-Велькопольски трагически погиб гражданин Украины. Сообщается, что во время выполнения работ, на мужчину рухнула десятитонная труба. Рабочие вместе с сотрудниками пожарной службы вытащили пострадавшего из-под завала. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше жестоко избили гражданку Украины. Женщина приехала в польский город Щецин на заработки. Она работала там кассиром. Сообщается, что на протяжении нескольких месяцев к ней приходила местная жительница, которая всячески оскорбляла пострадавшую. В один из дней, между ними произошел конфликт, в ходе которого покупательницы набросилась с кулаками на работницу супермаркета. Потерпевшая получила множество травм и неделю пробыла в больнице. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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